Laporan media pada Senin malam ini mengungkap bahwa manajemen klub Al-Hilal dari Arab Saudi berencana merekrut salah satu bintang AC Milan dari Italia, sebuah langkah yang mungkin menandakan kepergian Salem Al-Dossari, kapten "Al-Hilal", selama jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Salem Al-Dossari dianggap sebagai salah satu legenda terkemuka Al-Hilal, namun sejak musim lalu ia terus-menerus menghadapi kritik dan desakan agar tidak lagi menjadi pemain inti.

Menurut pernyataan jurnalis Muhammad Al-Bakiri melalui akun pribadinya di platform media sosial “X”, manajemen Al-Hilal telah membuka jalur negosiasi dengan pemain asal Portugal, Rafael Leão, sayap AC Milan, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat lini depan dengan pemain yang memiliki kemampuan teknis tinggi, sebagai persiapan untuk musim baru.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan yang mungkin terjalin ini dapat berdampak besar pada masa depan kapten Al-Hilal, Salem Al-Dossari, karena diperkirakan perekrutan pemain sayap asing untuk posisi yang sama dapat membuka jalan bagi pemutusan kontrak kapten “Al-Za’im” dalam waktu dekat.

Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi manajemen baru untuk merombak susunan skuad sesuai dengan proyek olahraga baru, yang mencakup peninjauan menyeluruh terhadap profil pemain lokal dan asing.

Perlu dicatat bahwa manajemen Al-Hilal sedang mempertimbangkan untuk melepas beberapa pemain, di antaranya pemain Prancis Karim Benzema dan pemain Uruguay Darwin Núñez.

Meskipun berita ini beredar luas, belum ada komentar resmi dari klub Al-Hilal mengenai negosiasi dengan Rafael Leão atau masa depan Salem Al-Dossari, sehingga perkembangan selanjutnya masih bergantung pada apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.



