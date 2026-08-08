Paris Saint-Germain bersiap menaikkan tawaran mereka untuk mendatangkan salah satu target Juventus pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut jaringan "Sky Sport Italia", Parma sebelumnya telah menolak tawaran awal dari Paris Saint-Germain senilai 28 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus untuk merekrut kiper Zion Suzuki, namun mereka kemungkinan besar tidak akan menolak tawaran yang lebih baik yang hendak diajukan oleh juara Prancis tersebut.

Disebutkan bahwa Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris, siap mengajukan sekitar 35 juta euro, termasuk bonus, di meja perundingan, dengan perkiraan akan terjadi kontak baru antara kedua klub pada awal pekan depan.

Paris Saint-Germain menunjukkan optimisme untuk mencapai kesepakatan merekrut kiper asal Jepang itu, yang memang telah menyatakan bahwa ia akan menyambut baik kepindahan tersebut, sebuah langkah yang menjadi lompatan penting dalam kariernya.

Kabar ini membawa satu sisi positif dan satu sisi negatif bagi Juventus, mengingat Suzuki merupakan target utama Luciano Spalletti di posisi penjaga gawang.

Juventus masih berpegang pada harapan untuk mendapatkan jasa kiper Jepang itu dengan status pinjaman langsung dari Paris seandainya kepindahannya ke "Parc des Princes" terwujud.