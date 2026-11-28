Bagikan Ikuti GOAL di Google

Winger asal Brasil milik Chelsea, Estevao, masih jauh dari rencana pelatihnya yang berkebangsaan Spanyol, Xabi Alonso. Situasi ini bisa membuatnya masuk bursa transfer.

Iklan

Menurut laporan situs Fichajes, Paris Saint-Germain mengincar Estevao pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Seperti diungkapkan jurnalis Niccolo Schira, Paris kembali menunjukkan minatnya untuk merekrut Estevao pada bursa transfer musim dingin.

Khvicha Kvaratskhelia dan Doue mengalami cedera robekan ligamen krusiatum lutut yang berpotensi membuat keduanya absen hingga akhir musim ini. Menyusul kabar tersebut, klub asal Paris itu bisa saja turun ke bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan pemain yang dapat membantu lini depan, dan Estevao menjadi salah satu nama terdepan yang tengah dibahas.

Setelah tampil sebagai starter saat menghadapi Leeds United, laga ketika Chelsea kalah telak 1-4 di Stamford Bridge, Estevao (19 tahun) tidak mendapatkan menit bermain sedikit pun dalam pertandingan melawan Nottingham Forest.

Iklan Iklan

Di tengah periode yang sangat buruk, tim asuhan Xabi Alonso kembali menelan kekalahan. Hasil ini menempatkan sang pelatih dalam posisi sulit, meski sejumlah laporan menyebutkan para petinggi klub di internal Chelsea masih menaruh kepercayaan kepadanya.

Topik Terkait

Kembali ke Estevao, perannya di Chelsea masih sangat terbatas. Sejak awal musim ini, sang pemain telah tampil dalam 11 pertandingan dengan total sedikit di atas 350 menit, tanpa mencetak gol maupun memberikan assist.

Pada jeda internasional terakhir bersama timnas Brasil, Estevao mendapat kesempatan bermain yang lebih besar. Ia menjadi starter di kedua pertandingan dan tampil apik dengan mencetak satu gol serta menciptakan dua gol saat menghadapi Singapura.

Iklan

Paris Saint-Germain Intensifkan Langkah

Jika situasi ini tidak berubah, pemain asal Brasil itu bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk hengkang pada bursa transfer musim dingin.

Iklan

Meski para petinggi Chelsea tetap menaruh kepercayaan kepadanya, minimnya kesempatan bermain bisa mendorongnya untuk meminta pindah, di saat ada klub yang bertekad merekrutnya pada Januari mendatang.

Untuk meyakinkan Chelsea melepas Estevao, klub yang berminat harus terlebih dahulu mengajukan tawaran finansial yang sangat besar.

Iklan

Kontrak sang pemain berlaku hingga Juni 2033, bahkan klub asal London itu tengah mempertimbangkan untuk memperpanjangnya satu musim lagi disertai kenaikan gaji.

Dengan demikian, kepergian Estevao hanya mungkin terjadi jika sang pemain sendiri meminta untuk meninggalkan tim, ditambah datangnya tawaran luar biasa yang melampaui nilai pasar pada umumnya. Kondisi itu dapat membuka jalan bagi terwujudnya transfer yang akan menuntut pengeluaran dana besar.

Iklan

Pelatih Paris, Luis Enrique, sebelumnya telah menyatakan bahwa jika klub merekrut pemain pada Januari, mereka tidak akan mendatangkan pemain darurat hanya untuk 6 bulan.

Karena itu, jika Paris Saint-Germain memutuskan terjun ke bursa transfer untuk memperkuat skuad, semua indikasi menunjukkan bahwa pemain yang dipilih adalah sosok yang mampu bertahan bersama tim setelahnya dan bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti. Kriteria tersebut sesuai dengan Estevao.