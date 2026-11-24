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Di saat Paris Saint-Germain mencari jalan keluar dari krisis cedera yang melanda skuadnya dan bersiap bergerak di bursa transfer musim dingin untuk menutup kehilangan di lini serang, nama bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, muncul sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan klub Prancis tersebut.

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Paris Saint-Germain menerima pukulan telak setelah winger asal Prancis, Desire Doue, mengalami cedera serius saat menghadapi Nice dalam laga yang berakhir dengan kemenangan timnya 3-2. Ia terpaksa meninggalkan lapangan dengan tandu dalam kondisi sangat emosional sambil menangis.

Hasil pemeriksaan medis memastikan sang pemain mengalami robekan ligamen krusiat anterior di lutut kanan. Cedera ini mengharuskannya menjalani operasi sebelum akhir bulan ini, sehingga musimnya dipastikan berakhir dan ia akan absen dari lapangan dalam waktu lama.

Cedera ini menjadi kemunduran berat bagi Doue, yang tengah menampilkan performa apik bersama tim asal Paris tersebut. Situasi ini juga menghadirkan tantangan baru bagi staf pelatih karena kehilangan salah satu senjata andalan di lini serang pada fase krusial musim.

Masalah klub Prancis itu tidak berhenti pada Doue. Mereka juga harus kehilangan pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, dalam waktu lama akibat cedera lutut serius. Kondisi ini mendorong manajemen klub mempertimbangkan kemungkinan terjun ke bursa transfer musim dingin demi mencari tambahan kekuatan untuk lini depan.

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Paris Saint-Germain Tentukan Sikap

Seiring beredarnya kabar bahwa Paris Saint-Germain mencari winger baru, media Eropa mulai menyebut sejumlah nama yang berpeluang hijrah ke Parc des Princes. Yang paling menonjol adalah bintang Real Madrid, Vinicius Junior, yang disebut sejumlah jurnalis Spanyol sebagai opsi potensial untuk menutup absennya para penyerang.

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Winger asal Brasil itu tengah menjalani periode rumit di Real Madrid setelah menuai banyak kritik akibat penurunan performa pada paruh pertama musim. Ia bahkan baru-baru ini mengakui bahwa dirinya tidak mempersiapkan diri sebagaimana mestinya selama musim panas, dan hal itu tecermin dalam penampilannya di lapangan.

Namun, Vinicius menunjukkan tanda-tanda positif selama jeda internasional terakhir. Ia kembali bersinar bersama timnas Brasil dengan mencetak lima gol dalam dua laga uji coba, sekaligus mengirim pesan kuat tentang kemampuannya melewati masa sulit yang sedang dihadapinya.

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Kembalinya ia dari skorsing empat pertandingan di La Liga juga memberinya kesempatan baru untuk merebut kembali posisinya di Real Madrid. Ia tampil mencolok saat menghadapi Celta Vigo dalam laga yang berakhir dengan kemenangan timnya 2-1, setelah masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan pengaruh nyata terhadap jalannya pertandingan.

Meski nama Vinicius dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Paris Saint-Germain, skenario tersebut sama sekali tidak menarik minat klub Prancis itu, sebagaimana diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano melalui DAZN.

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Romano menjelaskan bahwa Paris Saint-Germain tidak berpikir untuk merekrut bintang Brasil tersebut pada bursa transfer musim dingin. Ia menegaskan bahwa klub mencari profil pemain yang sama sekali berbeda untuk menggantikan Doue dan Kvaratskhelia.

Prioritas manajemen Paris Saint-Germain adalah mendatangkan pemain yang lebih muda dengan bakat menjanjikan dan potensi berkembang yang besar, alih-alih membidik bintang dunia yang sudah memiliki popularitas luas dan pengalaman segudang.

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Dengan demikian, Paris Saint-Germain tampaknya tidak ingin terlibat dalam perlombaan untuk mendatangkan nama besar sekadar demi menambal absennya para bintang, melainkan lebih memilih berinvestasi pada talenta muda yang sejalan dengan visi olahraga dan rencana jangka panjang klub.

Romano pun mengakhiri perdebatan soal kemungkinan kepindahan Vinicius ke ibu kota Prancis dengan mengatakan: "Tidak akan ada apa pun antara Vini dan Paris Saint-Germain musim dingin ini." Pernyataan tersebut menjadi pesan jelas yang mengakhiri spekulasi terkait potensi transfer itu.