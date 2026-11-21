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Paris Saint-Germain meraih kemenangan ke-12 berturut-turut musim ini setelah menang 3-2 di kandang Nice, yang lebih dulu unggul lewat penyerang asal Aljazair, Mohamed Amoura, pada menit kedelapan sebelum gol Senny Mayulu dari titik penalti pada menit ke-31 berkat intervensi VAR, lalu hanya semenit kemudian Desiré Doué mencetak gol pembalik keadaan berkat assist mantan pemain Inter, Achraf Hakimi.

Doué kemudian mengalami cedera lutut kanan yang sangat parah ketika lututnya tiba-tiba terpuntir sepenuhnya pada menit ke-39 saat berusaha melindungi bola seorang diri tanpa kontak dengan pemain lawan. Lima menit kemudian, ia ditandu keluar sambil menangis diiringi tepuk tangan pendukung kedua tim yang hadir di stadion Allianz Riviera. Penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, masuk menggantikan pemain timnas Prancis itu.

Doué harus menjalani pemeriksaan, tetapi ia dikhawatirkan mengalami cedera ligamen krusiat lutut yang akan membuatnya absen sangat lama.

Ini menjadi kabar buruk bagi pelatih tim juara Prancis dan Eropa, Luis Enrique, yang sudah kehilangan Khvicha Kvaratskhelia untuk sisa musim ini. Pemain timnas Georgia yang pernah membela Napoli itu mengalami cedera ligamen krusiat lutut dalam laga Liga Champions melawan Barcelona, yang dimenangi 4-2 pada 20 Oktober lalu di Parc des Princes di Paris.

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Kini, klub yang dipimpin presiden asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi, bisa memutuskan untuk kembali aktif di bursa transfer Januari setelah mendatangkan dua pemain baru berposisi penyerang sayap pada musim panas lalu: pemain Prancis, Maghnes Akliouche, dari Monaco seharga 50 juta euro dan pemain Belgia, Mika Godts, dari Ajax seharga 45 juta euro. Belum lagi 48,5 juta euro yang dibayarkan kepada Barcelona untuk pemain Spanyol, Ferran Torres, yang mencetak gol ketiga PSG lima menit sebelum menit ke-90.

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Lalu, pada menit ke-95, pemain Tunisia Ali Abdi memastikan skor akhir 2-3 dengan memanfaatkan assist kedua Jonathan Clauss.

Berkat tiga poin ini, Paris Saint-Germain mengukuhkan posisi puncak klasemen dengan 26 poin dari 11 pertandingan Ligue 1, unggul lima poin atas Lille asuhan Davide Ancelotti, yang kalah 1-0 di kandang dari Lyon berkat gol Bidstrup.

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Pada Rabu malam, PSG menjamu Roma di Liga Champions.

Pelatih asal Spanyol Luis Enrique, yang pernah menangani Roma, menegaskan seusai laga di Nice: "Cedera Doué serius. Sayangnya, itu bagian dari kehidupan pesepakbola profesional di level tertinggi. Namun, saya yakin ia akan pulih sebaik mungkin dan kembali lebih kuat lagi."