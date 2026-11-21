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Paris Saint-Germain meraih kemenangan beruntun ke-12 musim ini setelah menang 3-2 di kandang Nice, yang unggul lebih dulu lewat penyerang asal Aljazair, Mohamed Amoura, pada menit kedelapan sebelum Senny Mayulu mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-31 berkat intervensi VAR. Hanya satu menit kemudian, Desiré Doué mencetak gol yang membalikkan kedudukan melalui assist mantan pemain Inter, Achraf Hakimi.

Doué kemudian mengalami cedera parah pada lutut kanannya, yang tiba-tiba terpuntir sepenuhnya pada menit ke-39 saat ia berusaha melindungi bola seorang diri tanpa kontak dengan pemain lawan. Lima menit kemudian, ia ditandu keluar sambil menangis diiringi tepuk tangan dari kedua kelompok suporter yang hadir di stadion Allianz Riviera. Penyerang asal Spanyol Ferran Torres masuk menggantikan pemain timnas Prancis itu.

Doué harus menjalani pemeriksaan, tetapi ia dikhawatirkan mengalami robekan ligamen krusiatum lutut yang akan membuatnya absen sangat lama.

Ini kabar buruk bagi pelatih sang juara Prancis dan Eropa, Luis Enrique, yang sudah kehilangan Khvicha Kvaratskhelia hingga akhir musim. Pemain timnas Georgia yang pernah membela Napoli itu mengalami robekan ligamen krusiatum lutut saat menghadapi Barcelona dalam laga Liga Champions yang dimenangi 4-2 pada 20 Oktober lalu di Parc des Princes di Paris.

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Karena itu, klub yang dipimpin presiden asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi mungkin memutuskan kembali aktif di bursa transfer pada Januari, setelah musim panas lalu mendatangkan dua pemain baru di posisi penyerang sayap: pemain Prancis Maghnes Akliouche dari Monaco seharga 50 juta euro dan pemain Belgia Mika Godts dari Ajax seharga 45 juta euro. Belum lagi 48,5 juta euro yang dibayarkan kepada Barcelona untuk pemain Spanyol Ferran Torres, yang mencetak gol ketiga lima menit menjelang menit ke-90.

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Lalu, pada menit ke-95, pemain asal Tunisia Ali Abdi memastikan skor akhir 2-3 dengan memanfaatkan assist kedua Jonathan Clauss.

Berkat tiga poin ini, Paris Saint-Germain mengukuhkan posisi puncak klasemen dengan 26 poin dari 11 pertandingan Ligue 1, unggul lima poin atas Lille asuhan Davide Ancelotti, yang malam ini menjamu Lyon.

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Rabu malam, PSG menjamu Roma di Liga Champions.

Pelatih asal Spanyol Luis Enrique (yang kali ini menghadapi mantan klubnya) menegaskan seusai laga di Nice: "Cedera Doué serius. Sayangnya, itu bagian dari kehidupan pesepakbola profesional di level tertinggi, tetapi saya yakin ia akan pulih sebaik mungkin dan kembali lebih kuat lagi".