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Bursa transfer musim dingin mendatang bisa menjadi titik krusial dalam karier salah satu bintang Barcelona. Masa depannya kini diragukan seiring menurunnya peran sang pemain dalam rencana pelatih Hansi Flick, ditambah makin kuatnya sinyal bahwa ia berpeluang meninggalkan Camp Nou.

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Di tengah upaya sejumlah klub Eropa mencari peluang untuk merekrut Alejandro Balde, Paris Saint-Germain kini ikut masuk dalam daftar peminat. Raksasa Prancis itu bergabung dengan klub-klub Italia dan Inggris, serta Monaco, dalam perburuan yang bisa diwarnai perkembangan menarik dalam beberapa pekan ke depan.

Situs asal Prancis, Foot Mercato, mengungkapkan ketertarikan Paris Saint-Germain untuk merekrut Balde, yang kini berusia 23 tahun, sebagai bagian dari langkah klub ibu kota Prancis itu memperkuat skuad pada bursa transfer musim dingin.

Kabar ini muncul bersamaan dengan laporan yang menyebut Paris Saint-Germain berpeluang bergerak pada Januari untuk mendatangkan kiper baru. Nama Gregor Kobel, penjaga gawang Borussia Dortmund, dikaitkan dengan minat klub Prancis tersebut.

Namun, situasi Balde tampak lebih rumit. Banyak klub yang memantau kondisinya, sementara Barcelona ingin meraup keuntungan finansial dari kepergiannya, terutama jika bisa mencapai skema yang menjamin mereka mendapat nilai yang pantas tanpa harus melalui negosiasi panjang.

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Juventus Pertimbangkan Pinjam Balde

Di Italia, Juventus serius menjajaki kemungkinan mendatangkan bek sayap asal Spanyol itu. Klub tersebut mempertimbangkan untuk merekrutnya dengan status pinjaman, disertai klausul yang memberi mereka hak membeli pada akhir musim.

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Nilai yang diincar Barcelona untuk melepas sang pemain diperkirakan setidaknya mencapai 40 juta euro. Angka inilah yang bisa menjadi dasar negosiasi kedua belah pihak.

Salah satu skenario yang mengemuka adalah opsi pembelian senilai 40 juta euro, yang akan berubah menjadi klausul wajib beli apabila Juventus berhasil lolos ke Liga Champions musim depan.

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Skema ini tampak menguntungkan kedua pihak. Klub Italia itu bisa menunda pembayaran dalam jumlah besar, sementara Barcelona berpeluang mengamankan pemasukan penting pada akhir musim, asalkan syarat-syarat kesepakatan terpenuhi.

Mendes Gerakkan Koneksi, Milan dan Roma Masuk Radar

Juventus tidak sendirian dalam perburuan ini. Agen asal Portugal, Jorge Mendes, sudah mulai menjalin komunikasi untuk mencari tujuan yang tepat bagi Balde, dengan memanfaatkan hubungan eratnya dengan sejumlah klub Italia.

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Pada bursa transfer musim panas lalu, Mendes sempat menawarkan sang pemain kepada Milan dan Roma. Kedua klub itu masih terus memantau situasinya, sehingga berpotensi lebih diunggulkan dalam perburuan tanda tangannya, terutama berkat hubungan baik mereka dengan agen asal Portugal tersebut.

Meski demikian, peluang Roma saat ini tampak relatif lebih kecil. Klub tersebut menilai gaji sang pemain menjadi kendala untuk merampungkan transfer, kecuali Balde bersedia menurunkan tuntutan finansialnya atau Barcelona menanggung sebagian gajinya selama masa peminjaman.

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Monaco Menanti, Barcelona Bersiap Menjual

Di luar Italia, Monaco terus memantau situasi bek sayap asal Spanyol itu setelah sempat dikaitkan dengannya dalam beberapa waktu terakhir. Pada saat yang sama, keraguan terhadap kemampuannya merebut kembali posisi inti dalam proyek Flick semakin besar.

Di sisi lain, Barcelona memandang kepergian Balde sebagai peluang untuk mendapatkan dana yang bisa dialokasikan guna memperkuat posisi lain, terutama jika manajemen berhasil mencapai kesepakatan yang menjamin pemasukan yang layak dari transfer tersebut.

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Menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, semua kemungkinan masih terbuka bagi pemain asal Spanyol itu. Ia bisa saja menjalani pengalaman baru di luar Camp Nou, setelah perburuan jasanya berubah menjadi persaingan antara Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Roma, dan Monaco.