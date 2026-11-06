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Paris Saint-Germain Ambil Keputusan Mengejutkan soal Achraf Hakimi

A. Hakimi
Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
Morocco vs Niger
Morocco
Niger
Africa Cup of Nations Qualification
Maroko
Prancis
Niger

Setelah Berpekan-pekan Tampil Gemilang

Dalam langkah yang bertujuan melindungi salah satu bintang utamanya dari kelelahan, Paris Saint-Germain memutuskan untuk mencoret pemain Maroko Achraf Hakimi dari rencananya pada laga mendatang melawan Troyes, serta memberinya waktu istirahat singkat setelah upaya besar yang ia keluarkan selama beberapa pekan terakhir.

Klub asal Paris itu akan menjamu Troyes, Sabtu mendatang, dalam ajang Liga Prancis, pada pertandingan yang tidak akan diikuti sang bek kanan asal Maroko tersebut berdasarkan keputusan dari tim pelatih dan manajemen klub.

Paris Saint-Germain menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa keputusan itu diambil melalui koordinasi antara pelatih dan direktur olahraga, dengan menyatakan: "Berdasarkan kesepakatan dengan pelatih dan direktur olahraga, Achraf Hakimi akan memperoleh waktu istirahat hingga awal jeda internasional."

Keputusan ini datang sebagai bentuk penghargaan atas upaya besar yang ditunjukkan Hakimi sejak awal musim, serta keinginan untuk menghindarkannya dari kelelahan, terutama dengan semakin dekatnya jadwal keberangkatannya untuk bergabung dengan timnas Maroko.

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NER

NER

Pemain tersebut dijadwalkan bertolak ke negaranya pekan depan, untuk bergabung dengan pemusatan latihan Maroko, yang mencakup dua pertandingan melawan timnas Niger.

Di tengah absennya bintang Maroko itu, Paris Saint-Germain diperkirakan akan memberikan kesempatan kepada David Boly untuk mengisi posisi bek kanan selama laga melawan Troyes.

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