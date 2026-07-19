Para veteran Argentina mencatatkan diri dalam sejarah Piala Dunia dengan melaju ke final

Tim nasional Argentina turun dengan susunan pemainnya saat menghadapi Spanyol dalam final Piala Dunia 2026, Minggu malam ini, di Stadion "MetLife" di New York, Amerika Serikat, yang mencatat sejarah Piala Dunia.

Timnas Spanyol berupaya meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya setelah tahun 2010.

Di sisi lain, timnas Argentina berambisi meraih gelar tersebut untuk kedua kalinya secara berturut-turut, dan yang keempat dalam sejarahnya.

Jaringan statistik "Squawka" menyebutkan bahwa timnas Argentina akan bertanding di final dengan skuad yang memiliki rata-rata usia (30 tahun dan 101 hari), yang merupakan skuad dengan rata-rata usia kedua tertua dalam final Piala Dunia, setelah Brasil melawan Cekoslowakia pada tahun 1962 (30 tahun dan 216 hari).

Timnas Argentina memulai pertandingan final dengan susunan pemain yang terdiri dari: Martínez, Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Taliafico, González, Enzo, De Paul, McAllister, Álvarez, dan Messi.

Pelatih tim Tango, Lionel Scaloni, terpaksa mengganti Lisandro Martínez pada menit ke-44 karena cedera, dan digantikan oleh Nicolás Otamendi yang berusia 38 tahun.

Scaloni juga melakukan pergantian pemain baru di awal babak kedua dengan memasukkan Leandro Paredes (32 tahun) menggantikan Nicolás González (28 tahun).



















