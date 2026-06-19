Para penonton benar-benar muak dengan seorang pria selama pertandingan Amerika Serikat melawan Australia

Di X, wasit Felix Zwayer dan stafnya menjadi sasaran kritik. Dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Australia (2-0), ia diduga telah mengambil serangkaian keputusan yang keliru.

Wasit tersebut menyaksikan tuan rumah mengalahkan tim Australia pada babak pertama. Berkat gol bunuh diri Cameron Burgess dan sundulan bek sayap Alex Freeman, tim Amerika Serikat berhasil lolos ke babak kedua Piala Dunia.

Sebastian Berhalter tampak menyentuh bola dengan lengannya saat gelandang tersebut melompat untuk berebut bola udara dengan Nestory Irankunda. Zwayer tidak memberikan tendangan penalti dan menurut VAR, itu adalah keputusan yang tepat, karena bola tidak mengenai garis gawang.

Selain itu, Connor Metcalfe dijatuhkan oleh Tyler Adams, setelah Irankunda menyundul bola kembali dan ingin mengoper ke belakang. Adams kemudian menginjak pergelangan kaki Metcalfe, namun sekali lagi tim Australia tidak mendapat penalti.

Meskipun Socceroos kalah, menurut para penonton mereka seharusnya mendapat dua tendangan penalti. “Apakah saya salah lihat atau sebenarnya Australia seharusnya sudah mendapat dua penalti,” tulis seseorang. “VAR takut pada Donald Trump,” komentar yang lain.

“Wasit Jerman itu pernah diskors karena pengaturan skor, kamu langsung mengerti alasannya,” tulis seorang penonton pertandingan tersebut. Kritik terhadap Zwayer banyak bermunculan di X. “Wasit mulai membuat keputusan yang cukup meragukan demi menguntungkan salah satu dari kedua tim. Aku penasaran, jika Amerika lolos ke babak selanjutnya, apakah ini kebetulan atau akan menjadi ‘tren’.”

Komentar seperti “Sungguh memalukan wasit ini…” dan “Wasit itu adalah wasit tuan rumah yang tidak kompeten” juga bermunculan di platform tersebut. Selain itu,Zwayer juga memainkan peran mencolok dalam hal lain, karena ia terjatuh ke lapangan karena kram saat waktu tambahan.