Para pemain Spanyol mengejek Gavi: “Kalian menjatuhkannya, dasar bodoh!”

Para pemain timnas Spanyol mengolok-olok rekan setim mereka, Gavi, saat perayaan penobatan gelar Piala Dunia, setelah insiden bentrokan yang melibatkan dirinya dengan pemain Argentina Leandro Paredes. Sambil tertawa, mereka mengingatkan Gavi bahwa ia berakhir tergeletak di lapangan saat membela Eric García.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa beberapa menit setelah peluit akhir dibunyikan, terjadi salah satu momen paling kontroversial dalam pertandingan tersebut, ketika terjadi pertengkaran antara Paredes dan Garcia, sebelum Gavi turun tangan untuk membela rekan setimnya.

Selama insiden tersebut, pemain Barcelona itu didorong oleh pemain asal Argentina tersebut hingga terjatuh ke tanah, sebuah momen yang dengan cepat menyebar luas di media sosial.

Namun, jauh dari ketegangan di dalam skuad timnas Spanyol, insiden tersebut justru menjadi bahan olok-olok dan candaan di antara para pemain saat perayaan di ruang ganti.

Dalam sebuah video yang disiarkan langsung oleh Gavi melalui akun Instagram-nya, terlihat sejumlah pemain timnas Spanyol menggodanya mengenai kejadian tersebut, di mana beberapa di antaranya terdengar berkata, “Diam, bodoh! Mereka menjatuhkanmu dan memakanmu.”

Ungkapan tersebut merupakan sindiran terhadap insiden bentrokan yang terjadi antara Javi dan Paredes di akhir pertandingan.

Situasi ini mencerminkan suasana yang luar biasa yang saat ini mendominasi tim nasional Spanyol, di mana para pemain menanggapi insiden yang memicu banyak kontroversi setelah final tersebut dengan semangat yang ceria, dan mengubahnya menjadi momen yang lucu.