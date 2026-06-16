Para pemain Iran menolak pernyataan Infantino: Kami ingin tindakan nyata

Dalam sebuah gestur kemanusiaan yang mendapat sambutan luas selama ajang Piala Dunia 2026, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengunjungi ruang ganti tim nasional Iran di Los Angeles setelah pertandingan pembuka yang berakhir imbang 2-2 melawan Selandia Baru, di mana ia memastikan untuk menyampaikan pesan dukungan dan semangat kepada para pemain yang menghadapi kondisi luar biasa di dalam dan di luar lapangan.

Menurut video yang beredar di media sosial, yang dilansir oleh beberapa media internasional, Infantino didampingi oleh Duta Besar Yuri Dzhurkaev dalam kunjungan tersebut, dan keduanya mengungkapkan kebanggaan mereka atas penampilan tim nasional Iran meskipun dihadapkan pada tantangan logistik dan politik yang mengelilingi partisipasinya.

Akibat perang yang dipimpin Amerika Serikat di Iran, tim terpaksa memindahkan kamp pelatihannya dari Arizona ke Meksiko, dan visa masuk sekitar 15 anggota rombongannya ditolak, sehingga memaksa mereka bolak-balik antar negara untuk mempersiapkan pertandingan.

Dalam pidatonya di ruang ganti, Infantino berkata kepada para pemain dan staf teknis: "Pertandingan malam ini sulit, dan jika keberuntungan sedikit berpihak pada kalian, kalian pasti menang. Kalian mewakili keluarga, rakyat, dan seluruh dunia, dan apa yang kalian tunjukkan malam ini adalah pesan kekuatan dan persatuan. Kalian telah membuat semua orang bangga pada kalian, dan menunjukkan bahwa sepak bola mampu melampaui semua batas."

Dia menambahkan sambil bercanda: "Jika pelatih kalian setuju, saya bisa bermain sebagai penyerang di pertandingan berikutnya."

Meskipun pidato tersebut bernada ramah dan diplomatis, laporan media menyebutkan bahwa beberapa pemain timnas Iran menunjukkan ketidakpuasan mereka setelah pertemuan tersebut, dengan menganggap bahwa kata-kata Presiden FIFA tidak diterjemahkan menjadi dukungan praktis di tengah kesulitan yang dihadapi tim.

Kunjungan ini terjadi pada saat yang sensitif, di mana tim nasional Iran menghadapi tekanan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara FIFA berusaha menjaga keseimbangan yang cermat antara tugas olahraganya dan tuntutan lanskap geopolitik yang kompleks seputar Piala Dunia.