Tim nasional Argentina merayakan dengan sangat meriah setelah lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, berkat kemenangan atas Swiss (3-1) setelah perpanjangan waktu, pada Minggu pagi ini, sehingga akan berhadapan dengan Inggris pada Rabu mendatang.

Terkait hal ini, jaringan televisi Argentina "TyC Sports" melaporkan bahwa para pemain tim nasional merayakan kemenangan bersama para pendukungnya setelah pertandingan, dan meneriakkan yel-yel yang penuh semangat menjelang pertandingan yang dinantikan tersebut, dengan mengatakan: "Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris."

Baca juga

Kesepakatan tercapai... Barcelona merekrut bintang muda Belgia

Romero mengungkap kejutan soal golnya melawan Mesir: Scaloni akan membunuhku!

Argentina memastikan tiket lolos berkat gol indah dari Julián Álvarez, sebelum Lautaro Martínez mengukuhkan kemenangan dengan gol ketiga pada babak tambahan.

Sementara itu, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia (2-1), juga setelah perpanjangan waktu, menyusul hasil imbang (1-1) pada waktu normal.

Pertandingan antara Argentina dan Inggris dijadwalkan berlangsung Rabu depan di kota Atlanta, Amerika Serikat, dan pemenangnya akan bertemu dengan pemenang pertandingan antara Prancis dan Spanyol di final.

Pertandingan antara Argentina dan Inggris bukanlah pertandingan biasa, mengingat dimensi historis dan olahraganya, terutama sejak Perang Kepulauan Falkland pada tahun 1982.

Pertandingan paling ikonik antara kedua tim tetaplah babak perempat final Piala Dunia 1986, ketika Diego Maradona memimpin Argentina meraih kemenangan (2-1), dengan mencetak dua gol, salah satunya melalui sentuhan tangan.