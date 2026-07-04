"Panenka Salah" memicu gelombang ejekan terhadap seorang pemain Saudi!

Tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, dengan gaya “Panenka” saat menghadapi Australia di Piala Dunia 2026, menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Arab. Namun, hal ini tidak hanya berhenti pada pujian terhadap bintang Mesir tersebut, melainkan juga mengangkat kembali cuplikan lama yang pernah memicu gelombang ejekan luas terhadap salah satu pemain tim nasional Arab Saudi.

Salah membawa timnas Mesir lolos ke babak 16 besar, setelah mencetak tendangan penalti ketiga dengan penuh keyakinan, dalam kemenangan atas Australia dengan skor 4-2 melalui adu penalti, setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1.

Setelah video tendangan Salah viral, banyak pengguna platform “X” membagikan cuplikan lama Abdullah Al-Hamdan, penyerang timnas Arab Saudi, saat ia mencoba mengeksekusi tendangan penalti dengan gaya “Panenka” melawan Maroko pada putaran ketiga fase grup Piala Arab.

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Namun, upaya Al-Hamdan saat itu berakhir dengan bencana, setelah bola melambung di atas mistar gawang, sehingga momen tersebut menjadi salah satu tendangan penalti paling kontroversial, di tengah kritik luas dari suporter dan media yang menimpa sang pemain.

Reaksi tersebut tidak berhenti sampai di situ, karena para penonton kembali membandingkan eksekusi Salah yang tenang dan akurat dengan upaya Al-Hamdan, dengan menganggap bahwa perbedaan antara kedua tendangan tersebut terletak pada kepercayaan diri dan kualitas eksekusi, yang memicu gelombang baru komentar sinis di media sosial.

Al-Hamdan telah mengakui kesalahannya setelah pertandingan, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada mantan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, dalam konferensi pers, di mana ia mencium kepala sang pelatih di hadapan media, sebuah momen yang saat itu mendapat banyak perhatian.

“Panenka” Salah kembali mengangkat kenangan ini ke permukaan, sehingga tendangan kapten timnas Mesir itu berubah dari sekadar gol yang membawa “Firaun” ke babak 16 besar, menjadi momen yang memicu perbandingan dan memicu gelombang ejekan di media sosial terhadap upaya lama yang dilakukan penyerang timnas Saudi tersebut.















