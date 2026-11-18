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Arsenal mendapat konfirmasi resmi bahwa mereka dirugikan oleh kesalahan besar dalam keputusan wasit saat menghadapi Hull City di Premier League baru-baru ini. Tinjauan independen menyimpulkan bahwa tim Mikel Arteta seharusnya mendapat penalti atas pelanggaran terhadap Kai Havertz, tetapi penalti itu keliru tidak diberikan karena persoalan offside.

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Kronologi pelanggaran terhadap Havertz ditelaah

Panel independen Key Match Incidents (KMI) mencapai putusan bulat terkait keputusan kontroversial untuk tidak memberikan penalti saat Arsenal menghadapi Hull City di Stadion Emirates pada 7 November. Insiden itu melibatkan pemain timnas Jerman, Havertz , yang ditahan oleh bek Hull, Nobel Mendy, di dalam kotak penalti. Wasit Farai Hallam awalnya membiarkan permainan berlanjut, tetapi intervensi VAR Michael Oliver kemudian memicu perdebatan lebih lanjut ketika penalti akhirnya tidak diberikan karena Havertz berada dalam posisi offside.

Namun, panel beranggotakan lima orang itu kini menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti merupakan kesalahan . Menurut tinjauan teknis tersebut, Mendy menahan Havertz sebelum pemain asal Jerman itu dapat dihukum karena pelanggaran offside. Berdasarkan Peraturan 11, pemain yang berada dalam posisi offside baru dihukum jika ia terlibat aktif dalam permainan setelah bola dimainkan atau disentuh oleh rekan setimnya.

Kontroversi penarikan rambut di Coventry

Kritik panel KMI tidak terbatas pada insiden di Emirates. Panel itu juga menilai ada kesalahan dalam keputusan penting saat Coventry menghadapi Everton pada 6 November. Dalam pertandingan tersebut, bek Everton James Tarkowski tampak menarik rambut Caleb Yirenkyi, tetapi Coventry tidak mendapat penalti. Panel kembali sepakat bahwa keputusan perangkat pertandingan itu keliru, dengan menyatakan tindakan tersebut semestinya berujung penalti dan kartu kuning bagi kapten Everton.

Sebaliknya, panel mendukung keputusan perangkat pertandingan dalam hasil imbang dramatis 4-4 antara Manchester United dan Aston Villa. Sempat muncul kekhawatiran bahwa kiper United, Senne Lammens, menghalangi Zion Suzuki secara tidak sah saat berebut bola dalam rangkaian serangan yang menghasilkan gol United. Namun, tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa kontak yang terjadi sangat minim dan tidak memenuhi ambang batas untuk dianggap sebagai pelanggaran, sehingga keputusan mengesahkan gol itu dinilai tepat.

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Pendapat terbelah soal tekel Bogle

Meski panel mencapai kesepakatan dalam banyak insiden, tekel dalam pertandingan Leeds United melawan Tottenham Hotspur pada 7 November membuat para anggotanya berbeda pendapat.

Panel terbelah soal keputusan terkait tekel bek Leeds, Jayden Bogle, terhadap Mathys Tel dari Tottenham dalam pertemuan mereka pada 7 November. Dua anggota menilai wasit John Brooks seharusnya mengusir Bogle dan petugas VAR Tony Harrington semestinya melakukan intervensi. Namun, tiga anggota lainnya berpendapat bahwa meskipun tekel itu sembrono, tindakan tersebut tidak memenuhi ambang batas untuk kartu merah. Mereka mendukung keputusan wasit di lapangan dan keputusan VAR untuk tidak melakukan intervensi.

Statistik ketepatan keputusan wasit Premier League

Laporan terbaru panel KMI memberikan gambaran lebih luas tentang standar perwasitan sepanjang sepuluh pekan pertama musim Premier League. Selama periode itu, badan independen tersebut meninjau 223 insiden penting pertandingan, dengan 85% keputusan di lapangan dinilai tepat. Angka itu naik menjadi 97% jika intervensi VAR diperhitungkan.