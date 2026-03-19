Panduan GOAL untuk Final Liga Champions 2026: Pembatalan gratis, pemesanan, tiket, dan tips

Dengan lebih dari 65.000 penggemar sepak bola yang akan memadati Puskás Aréna pada 30 Mei, sebaiknya Anda memesan tiket secara cerdas dengan opsi pemesanan yang dapat dikembalikan dan 'Pembatalan Gratis' — dan ada banyak pilihan tersedia jika Anda berencana berkunjung ke Budapest.

Kapan Final Liga Champions 2026?

Tanggal Jadwal (CET) Tempat Perjalanan Tiket Sabtu, 30 Mei 2026 Final: TBC vs TBC (18.00) Puskás Aréna (Budapest, Hongaria) Penerbangan & Hotel Tiket



Tips pro: Jangan tunggu hasil undian tiket untuk memastikan penginapan Anda. Saat itu, harga sudah mencapai puncaknya. Pesan kamar yang dapat dikembalikan uangnya sekarang, dan jika Anda tidak mendapatkan tempat duduk di stadion, Anda bisa membatalkan tanpa biaya.

Mengapa sebaiknya menggunakan pemesanan yang dapat dikembalikan untuk Final Liga Champions?

Meskipun kita baru akan mengetahui finalis Liga Champions yang pasti setelah babak semifinal pada minggu pertama Mei, Anda dapat dengan mudah memesan tiket sebelum harga melonjak.

Harga hotel dan tiket pesawat sering kali naik tiga kali lipat setelah babak empat besar selesai, jadi memesan lebih awal juga memberi Anda lebih banyak pilihan dan opsi.

Mencari menggunakan filter ‘Pembatalan Gratis’ membuatnya dapat diandalkan bagi penggemar internasional, dan perhatikan diskon pengguna baru bagi siapa pun yang menggunakan layanan pemesanan untuk pertama kalinya.

Terlepas dari anggaran Anda, kesalahan nomor satu yang dilakukan penggemar adalah memesan penawaran yang tidak dapat dikembalikan untuk menghemat €20. Meskipun ini adalah cara yang baik untuk menghemat uang, jika tim Anda tidak lolos ke final, Anda akan rugi besar.

Hotel Murah vs Hotel Mewah: Akomodasi mana yang harus dipesan?

Fitur Hemat (Suasana Zona Penggemar) Mewah (Pengalaman VIP) Kisaran Harga €150 - €350 per malam €800 - €2.000+ per malam Lokasi Terbaik Distrik VII (Kawasan Yahudi) Distrik V (Belváros) Akses ke Stadion 10-15 menit dengan Metro M2 Shuttle Pribadi / Taksi Mewah Akomodasi Lihat Penawaran Murah yang Dapat Dikembalikan Periksa Ketersediaan Kamar Mewah

Hotel murah (€25–150+)

Hotel-hotel murah di Budapest mulai dari €25, memberikan para penggemar sepak bola cara untuk menghemat biaya. Alternatif yang lebih terjangkau ini memungkinkan penggemar sepak bola untuk menghemat biaya jika mereka hanya tinggal di Budapest selama satu atau dua hari.

Pilihan ini juga cocok untuk kelompok yang tinggal lebih lama, yang lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk aktivitas atau atraksi lain di ibu kota Hungaria.

Bagi yang bepergian dalam kelompok besar, gunakan filter 'apartemen' untuk menemukan ruang dengan beberapa kamar dan tempat tidur lipat guna lebih menekan biaya per orang.

Hotel mewah (€300+)

Jika Anda lebih menyukai lingkungan yang lebih luas dan santapan mewah, Distrik V di dekat Sungai Danube adalah tempat yang tepat - dan juga akan menjadi basis untuk Zona Penggemar resmi UEFA.

Kamar-kamar ini cepat terisi oleh para sponsor dan tamu korporat, jadi memesan suite mewah yang dapat dikembalikan uangnya sekarang adalah satu-satunya cara untuk menjamin tempat Anda di jantung kota.

Meskipun hotel mewah memang lebih mahal per malam (harganya sekitar €300 ke atas di Budapest di Trip.com), yang dapat meningkatkan biaya perjalanan secara signifikan, hotel ini merupakan pilihan yang menarik bagi banyak pengunjung yang ingin menikmati final akbar ini secara maksimal.

Cara menuju Budapest: Penerbangan, kereta api, dan tips

Bandara Internasional Budapest Ferenc Liszt (BUD) hanya berjarak 30 menit dari stadion, tetapi harga tiket pesawat akan sangat mahal pada akhir pekan final. Pesanlah lebih awal untuk mendapatkan tiket pesawat dengan harga termurah.

Selain itu, tersedia layanan kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan semua ibu kota tersebut. Pertimbangkan untuk terbang ke Wina (VIE) atau Bratislava (BTS). Dengan layanan kereta api berkecepatan tinggi ini, Anda dapat mencapai Budapest dalam waktu 2–2,5 jam, yang sering kali menghemat ratusan euro untuk biaya tiket pesawat.

Final Liga Champions 2026: Daftar periksa lengkap sebelum penerbangan

Sebelum berangkat ke bandara, pastikan Anda telah memeriksa hal-hal berikut. Budapest adalah kota yang ramah bagi para penggemar, tetapi tahun 2026 akan memberlakukan peraturan baru yang perlu Anda ketahui.

Periksa Masa Berlaku Paspor Anda: Paspor Anda harus masih berlaku setidaknya selama 3 bulan setelah tanggal keberangkatan yang direncanakan dari Hongaria. Masuk dengan Sistem Biometrik (EES): Perhatikan bahwa Sistem Masuk/Keluar (EES) Uni Eropa yang baru kini telah aktif. Jika Anda bukan warga negara Uni Eropa (termasuk penggemar dari Inggris, AS, dan Australia), bersiaplah untuk diambil sidik jari dan fotonya di perbatasan. Sediakan waktu tambahan 45-60 menit untuk antrean imigrasi. Unduh Aplikasi BudapestGO: Ini adalah satu-satunya cara untuk membeli tiket transportasi digital dan melacak Metro M2 secara real-time. Lakukan ini sebelum Anda mendarat untuk menghemat waktu di bandara. Aturan Tas Ukuran A4: Puskas Arena memiliki kebijakan keamanan yang ketat. Tas yang lebih besar dari ukuran A4 (kertas standar) tidak diperbolehkan masuk. Jika Anda membawa ransel yang lebih besar, periksa apakah hotel Anda menawarkan layanan "penitipan barang" atau gunakan loker di Stasiun Keleti. Mata Uang (Forint vs. Euro): Meskipun banyak tempat di pusat wisata menerima Euro, nilai tukarnya seringkali kurang menguntungkan. Bayar dalam HUF (Forint Hongaria) menggunakan kartu yang ramah perjalanan (Revolut/Monzo) untuk mendapatkan nilai tukar terbaik. Stadion ini Tanpa Uang Tunai: Anda tidak dapat menggunakan uang tunai di dalam Puskas Arena. Pastikan ponsel atau kartu Anda siap untuk pembayaran nirsentuh.

Tempat menginap di Budapest: Distrik untuk setiap penggemar sepak bola

The Party Zone (Distrik VII - Erzsébetváros): Cocok bagi mereka yang menyukai kehidupan malam yang ramai dan lokasinya sangat dekat dengan stadion. Akses Metro dan tremnya pun sangat baik.

Cocok bagi mereka yang menyukai kehidupan malam yang ramai dan lokasinya sangat dekat dengan stadion. Akses Metro dan tremnya pun sangat baik. The Match-Day Hub (Distrik VIII - Józsefváros): Tempat yang sedang naik daun dan beragam, yang dapat dicapai dengan berjalan kaki dari Puskás Aréna. Tempat ini sempurna bagi mereka yang ingin menghindari kemacetan transportasi sebelum atau sesudah pertandingan.

Tempat yang sedang naik daun dan beragam, yang dapat dicapai dengan berjalan kaki dari Puskás Aréna. Tempat ini sempurna bagi mereka yang ingin menghindari kemacetan transportasi sebelum atau sesudah pertandingan. The Luxury Choice (Distrik V): Area di dekat Sungai Danube yang memiliki banyak hotel mewah. Area ini juga akan menjadi tuan rumah Festival Penggemar UEFA resmi - untuk suasana terbaik di dekat turnamen. Area ini dianggap sebagai jantung Budapest, serta pusat politik, keuangan, komersial, dan pariwisata Hungaria.

Area di dekat Sungai Danube yang memiliki banyak hotel mewah. Area ini juga akan menjadi tuan rumah Festival Penggemar UEFA resmi - untuk suasana terbaik di dekat turnamen. Area ini dianggap sebagai jantung Budapest, serta pusat politik, keuangan, komersial, dan pariwisata Hungaria. Pilihan Cerdas (Sisi Buda - Distrik I): Area lain bagi para pendukung yang mencari penginapan yang lebih mewah, meskipun area ini secara keseluruhan lebih tenang dan lebih indah daripada Distrik V. Area ini dapat diakses dengan cukup mudah melalui jalur Metro M2.

Apa yang diharapkan pada hari pertandingan: Menuju Puskás Aréna

Puskás Aréna, yang terletak tepat di sebelah timur pusat kota Budapest, berjarak sekitar 1 km (10 menit berjalan kaki) dari stasiun kereta api pusat Keleti.

Bagi yang menuju stadion, terutama pada hari pertandingan, disarankan untuk menggunakan transportasi umum, termasuk: