Kole Palmer, bintang Chelsea, melontarkan peringatan lucu kepada rekan barunya di klub, Morgan Rogers, sembari menegaskan bahwa ia akan mengirim juru sita ke depan pintu rumahnya jika ia menggunakan gaya selebrasi khasnya yang terkenal, "dingin membeku".

Kedua sahabat karib itu, yang pernah bermain bersama di Manchester City dan kembali bersatu di Stamford Bridge setelah kepindahan Rogers dengan mahar 117 juta pound sterling, mengandalkan gaya selebrasi yang sama, di mana keduanya tampak seolah-olah merasa sangat kedinginan.

Palmer, yang berusia 24 tahun, telah mendaftarkan selebrasi ikoniknya sebagai merek dagang di Kantor Kekayaan Intelektual Inggris tahun lalu, namun winger baru Chelsea itu sebenarnya adalah orang pertama yang menggunakan selebrasi tersebut dalam sebuah pertandingan profesional, beberapa hari sebelum bintang Chelsea itu melakukannya.

Duo tersebut saling bertukar pesan sepanjang musim panas dan terus berkomunikasi tanpa henti, setelah Rogers memberi tahu pemilik nomor punggung 10 itu bahwa ia semakin dekat untuk pindah ke Chelsea, meski ia menjadi target utama klub Arsenal.

Ketika ditanya bagaimana menyelesaikan persaingan soal gaya selebrasi ini, Palmer berkata, dalam pernyataan yang disorot surat kabar Inggris "The Sun": "Kami sama sekali belum pernah membicarakan hal ini!".

Ia menambahkan: "Ini salah satu dari hal-hal itu, dia melakukannya dan saya melakukannya. Saya sudah mendaftarkannya sebagai merek dagang, jadi kalau dia mencoba melakukan apa pun, maka juru sita akan berada di depan pintu rumahnya!".

Ia melanjutkan sambil tertawa: "Tidak, kami akan menyelebrasikannya bersama-sama".

Pada saat Palmer menikmati liburan musim panas, sang pemegang rekor transfer termahal Inggris yang baru itu tengah membela timnas Inggris di Piala Dunia, yang berarti ia baru akan bergabung dengan rekan-rekan barunya setelah mereka kembali dari tur pramusim untuk musim baru di Australia dan Asia.

Rogers dan Palmer tumbuh bersama dan bermain di tim yang sama di Manchester City, di samping timnas Inggris, dan pemilik nomor punggung 10 itu tidak memiliki kekhawatiran sama sekali soal bagaimana keduanya akan berpadu, terutama mengingat betapa dekatnya mereka satu sama lain.

Palmer menjelaskan: "Saya selalu berbicara dengannya, tetapi ketika saya mendengar bahwa Chelsea berusaha mendatangkannya, saya semakin intens mengiriminya pesan. Mungkin dia sudah bosan dengan saya, tapi setidaknya sekarang dia sudah di sini".

Ia melanjutkan: "Dia langsung memberi tahu saya ketika dia dalam perjalanan untuk bergabung. Hal itu tidak bocor dan tidak ada yang tahu, hanya saya, dia, dan manajemen puncak klub. Jadi itu adalah rahasia yang sulit disimpan, tetapi saya berhasil menjaga rahasia itu!".

Mengenai Rogers sebagai transfer kelas atas, Palmer berkata: "Tentu saja, semua orang tahu betapa hebatnya dia. Dia jelas salah satu sahabat terbaik saya, jadi saya sangat senang dengan kepindahan ini".

Ia menutup: "Kami dua pemain yang berbeda, dia lebih mengandalkan kekuatan fisik dibanding saya, baik dengan bola maupun tanpa bola, dan dia suka membawa bola maju, sementara saya lebih memilih mengumpankan bola. Saya rasa kami bisa bermain bersama dengan sangat baik, dan kami sudah pernah bermain bersama sejak kecil".