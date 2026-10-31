Sebuah momen wasit memicu kontroversi luas dalam laga Al Hilal melawan Al Fateh, setelah wasit membatalkan keputusan penalti untuk tuan rumah pada menit ke-45, menyusul peninjauan di layar teknologi video asisten wasit VAR, di tengah protes dari para suporter dan staf teknis Al Fateh atas keputusan tersebut.

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Momen itu terjadi setelah para pemain Al Fateh menuntut penalti dengan alasan adanya sentuhan tangan di dalam kotak penalti, sebelum wasit video turun tangan dan meminta wasit lapangan untuk meninjau situasi tersebut, hingga akhirnya wasit memutuskan membatalkan keputusan awalnya dan tidak memberikan penalti.

Dari pihaknya, Mohamed Kamal Risha, analis wasit "Al Riyadiah", menjelaskan bahwa keputusan wasit untuk membatalkan penalti sudah benar, setelah peninjauan momen tersebut mengungkap identitas pemain yang lengannya terkena bola.

Risha mengatakan: "Pada menit ke-45, keputusan yang benar dari wasit untuk membatalkan penalti bagi Al Fateh setelah meninjaunya di layar teknologi VAR. Ada sentuhan tangan, dan setelah peninjauan menjadi jelas bagi wasit bahwa bola mengenai lengan kanan Mourad Batna, pemain Al Fateh, dan bukan tangan Kalidou Koulibaly, bek Al Hilal."

Dengan demikian, pakar wasit itu mengakhiri kontroversi seputar situasi tersebut, menegaskan bahwa bola menyentuh lengan Mourad Batna, dan bukan tangan bek Al Hilal Kalidou Koulibaly, yang menjelaskan mengapa wasit membatalkan keputusan awalnya meski ada protes yang mengiringi momen tersebut.