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Pakar perwasitan Jamal Al-Ghandour mengakhiri perdebatan soal penalti untuk Al-Ahli saat menghadapi Al-Taawoun dalam laga pekan ke-13 Liga Pro Saudi Roshn.

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Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Taawoun dalam laga yang digelar di Stadion Alinma. Hasil itu membuat Al-Ahli melanjutkan tren kemenangannya di Liga Pro Saudi Roshn.

Pakar perwasitan Jamal Al-Ghandour menyampaikan dalam program Al-Muntasaf: "Keputusan wasit sudah tepat dalam laga Al-Ahli melawan Al-Taawoun dengan tidak memberikan penalti untuk Ivan Toney, karena ada pelanggaran dari kedua belah pihak, baik penyerang maupun bek. Aksi saling tarik dan dorong terjadi di antara keduanya sejak awal kejadian hingga pemain terjatuh. Karena itu, keputusan VAR untuk tidak memberikan penalti juga sudah tepat."

Al-Ghandour menambahkan: "Penalti yang diberikan untuk Al-Ahli adalah keputusan yang benar. Ada pelanggaran yang jelas dan upaya mencetak gol digagalkan. Keputusan yang tepat adalah memberikan penalti, dan itulah yang memang terjadi."

Jamal Al-Ghandour juga mengulas sejumlah insiden perwasitan dalam laga Al-Nassr kontra Al-Hazem. Ia menegaskan bahwa keputusan pertama pada menit ke-54, yakni tidak memberikan penalti untuk Al-Nassr dalam pertandingan Liga Pro Saudi Roshn melawan Al-Hazem tersebut, sudah benar.

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Terkait bintang Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Al-Ghandour mengatakan bahwa pemain asal Portugal itu menjulurkan kaki kirinya dan menginjak pemain Al-Hazem meskipun lawannya sudah menguasai bola. Ia menjelaskan bahwa insiden tersebut "layak diganjar pelanggaran dan kartu kuning".

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Ia melanjutkan: "Pemain besar sama saja dengan pemain lain di lapangan. Jika memang layak mendapat peringatan, wasit harus mengeluarkan kartu kuning untuknya."

Ia lalu menambahkan: "Saya tidak ingin mengatakan ada unsur kesengajaan, tetapi ada kelalaian dari wasit, dan wasit VAR dalam hal ini tidak akan melakukan intervensi."

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Jamal Al-Ghandour menutup ulasannya dengan laga Al-Hilal melawan Al-Ettifaq. Ia menegaskan bahwa pembatalan penalti Al-Hilal saat menghadapi Al-Ettifaq pada menit ke-47 merupakan keputusan yang tepat karena tidak ada pelanggaran sama sekali.

Ia juga menyebut bahwa winger Brasil andalan Al-Hilal, Gabriel Martinelli, layak mendapat kartu kuning karena tindakannya yang ceroboh. Menurutnya, gol pertama Al-Hilal tidak sah karena ada pelanggaran Nasser Al-Dawsari terhadap pemain Al-Ettifaq pada menit ke-29 akibat kakinya yang terangkat tinggi.

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Al-Ahli kini mengoleksi 27 poin dan menempati peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi Roshn. Tim terus melanjutkan rentetan kemenangan di kompetisi domestik bersama Bosic.

Al-Ahli bersiap menghadapi Al-Faisaly dalam pekan berikutnya Liga Pro Saudi Roshn, yang akan digelar pada Jumat mendatang.