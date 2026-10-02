Sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Manchester City, yang kini diasuh pelatih asal Italia Enzo Maresca, jika akhirnya dijatuhkan setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan melanggar regulasi keuangan Liga Primer Inggris, boleh jadi tidak hanya terbatas pada aspek olahraga saja.

Disebutkan oleh surat kabar Marca, mengutip jaringan Sky Sports, bahwa Komite Perbendaharaan di Inggris telah mengirimkan surat kepada Otoritas Pendapatan dan Bea Cukai, yakni lembaga yang bertanggung jawab atas pajak, pembayaran, dan bea cukai di Britania Raya, untuk menanyakan dampak perpajakan dari investigasi yang dilakukan asosiasi Liga Primer terhadap Manchester City.

Dengan kata lain, otoritas pajak Inggris mungkin akan menyelidiki apakah Manchester City telah membayar jumlah pajak yang benar selama sembilan musim di mana klub tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Salah satu contohnya adalah kontrak ganda Roberto Mancini, yang diungkap oleh majalah Jerman Der Spiegel pada tahun 2018, melalui kebocoran yang dikenal dengan nama "Football Leaks".

Beberapa surel yang dipublikasikan ketika itu mengindikasikan bahwa pelatih asal Italia tersebut, yang saat ini menangani timnas Italia, memiliki dua kontrak. Kontrak pertama untuk melatih Manchester City, yang berdasarkan kontrak itu ia menerima 1,45 juta pound sterling, dan kontrak kedua yang berdasarkan kontrak itu dibayarkan 1,75 juta pound sterling per tahun kepada sebuah perusahaan yang terkait dengan Mancini.

Namun ini hanyalah satu contoh, sebab dampaknya untuk saat ini tidak melampaui keberadaan informasi ini. Hanya saja, jaringan Sky Sports melaporkan bahwa Komite Perbendaharaan ingin memastikan secara pasti bahwa otoritas pajak Inggris menyelidiki apa yang telah terjadi.



