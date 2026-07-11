Pahlawan yang Tak Hadir... Argentina Merindukan Sosok yang Selalu Bersinar di Momen-Momen Penting

Argentina belum menemukan solusi terbaik di sayap kiri sejak bintang mereka, Ángel Di María, pensiun dari tim nasional dua tahun lalu.

Juara dunia ini bersiap untuk melanjutkan impian meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut saat menghadapi Swiss di perempat final Piala Dunia 2026 besok pagi, Minggu.

Terakhir kali Argentina bertanding melawan Swiss di Piala Dunia adalah di Brasil pada tahun 2014. Tim tersebut, yang berhasil menempati posisi kedua di turnamen dunia di belakang Jerman, telah melalui beberapa momen sulit sebelum mencapai final.

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar AS dari Katalonia pada Sabtu malam, salah satu momen tersebut terjadi di babak 16 besar, saat Argentina menghadapi tim Swiss yang sama. Pahlawan pada hari itu, yang mencetak gol kemenangan di babak perpanjangan waktu pada momen krusial—"penjaga gawang" yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Lionel Scaloni saat ini di momen-momen genting: Di María.

Sejak ia mengumumkan pensiun dari timnas Argentina setelah Copa América terakhir, posisi yang ditinggalkannya di sayap kiri lini serang Argentina tetap kosong dan belum terisi.

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Scaloni telah mencoba segalanya untuk menemukan solusi. Di Piala Dunia ini, ia memulai dengan Thiago Almada, lalu menempatkan Lo Celso, Julián, dan Nico González di area tersebut, dan sebagai upaya terakhir, ia memindahkan Mac Allister ke sayap untuk merombak formasi: dari formasi 4-3-3 yang biasa digunakan di Qatar menjadi formasi 4-4-2 yang sudah pernah ia terapkan saat melawan Mesir dengan pemain Liverpool itu di sayap kiri.

Di María telah bermain dalam 145 pertandingan bersama Argentina, mencetak 31 gol, dan memberikan 32 assist. Ia melakukan debut pada 6 September 2008 dan mengakhiri kariernya di tim nasional sebagai salah satu legenda bersejarah setelah meraih empat gelar besar: Piala Dunia 2022, Copa América 2021 dan 2024, serta final "Finalesma" 2022.

Menurut AS, Scaloni sendiri—sebelumnya—mengakui bahwa mereka mencoba meyakinkannya untuk kembali ke timnas Argentina: “Kami mengatakan kepada Ángel agar datang untuk berpamitan kepada para penggemarnya. Dia telah pergi dan tidak ada cara untuk meyakinkannya; kami mencoba, tetapi keputusannya sudah final. Kisahnya seperti sebuah film, dan berakhir dengan cara terbaik yang mungkin. Dia adalah seorang legenda. Ketika seseorang mengambil keputusan, itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Dia berhasil memikirkannya dengan baik, dan hari ini kita bisa mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat karena dia pensiun sebagai pemenang dan salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah kami.”

Dia menyimpulkan: “Kini di Rosario Central, Di María akan menyaksikan pertandingan Argentina melawan Swiss dari sudut pandang yang sama sekali berbeda dibandingkan tahun 2014. Saat itu, dia memikul peran sebagai penyelamat seperti yang sering dilakukannya; namun kini, dia akan merasa sedih melihat bahwa tidak ada pengganti yang pasti untuk menggantikannya. Hal itu sudah bisa dirasakan sejak kepergiannya.”

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