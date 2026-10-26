Bruno Fernandes, kapten Manchester United, menyampaikan pesan tidak langsung kepada pelatihnya, Michael Carrick, serta para pendukung tim, di tengah situasi yang tengah dialaminya saat ini.

Kapten Manchester United itu menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kekalahan memalukan 3-0 dari Bournemouth pada hari Minggu, di Stadion Old Trafford.

Manajer Michael Carrick mengambil keputusan berani dengan mencoret Fernandes, yang mengkritik taktik sang pelatih setelah kekalahan 4-1 dari Como pekan lalu.

Itu baru menjadi kali keenam pemain Portugal berusia 32 tahun tersebut duduk di bangku cadangan dalam sebuah pertandingan Liga Premier Inggris sejak bergabung dengan Manchester United pada 2020.

Menurut surat kabar "The Sun", Bruno Fernandes menyukai sebuah unggahan misterius di Instagram tentang orang-orang "setia" yang "didorong hingga titik ketika mereka tidak lagi peduli".

Sebagian orang menganggap tindakannya menyukai unggahan di media sosial itu sebagai pesan yang disengaja di tengah situasinya saat ini.

Unggahan tersebut menampilkan sebuah patung batu raksasa yang menahan sebongkah batu besar yang seharusnya menggelinding ke bawah bukit dan menghancurkan sebuah desa.

Di bagian atas gambar tertulis kata-kata berikut: "Jangan dorong orang yang setia hingga titik ketika ia tidak lagi peduli".

Pada bagian pertama unggahan tersebut tertulis: "Orang yang menjaga agar segala sesuatunya tetap utuh biasanya adalah orang yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun untuk ditanyakan kabarnya".

Penulis unggahan itu melanjutkan: "Setiap keluarga, kelompok pertemanan, dan tim memiliki orang seperti ini. Orang yang selalu hadir apa pun yang terjadi. Orang yang mendengarkan, memperbaiki, menutupi kesalahan, dan memikul lebih banyak daripada yang disadari siapa pun. Mereka tidak mengeluh tentang hal itu; mereka hanya terus menopang segalanya karena memang begitulah sifat mereka."

Ia melanjutkan: "Namun, orang-orang yang setia justru diingkari dan segala yang mereka lakukan dianggap sebagai hal yang sudah seharusnya, lebih cepat daripada orang lain. Usaha mereka mulai dipandang sebagai sesuatu yang otomatis, dan kesabaran mereka ditafsirkan sebagai kelemahan".

Ia melanjutkan: "Orang-orang menekan mereka, mengambil dari mereka, dan menguji kesabaran mereka, dengan anggapan bahwa mereka akan selalu bertahan, sampai tiba suatu hari, dan mereka tidak melakukannya lagi. Tidak akan ada pertengkaran besar atau penarikan diri yang dramatis; mereka hanya diam-diam berhenti peduli, berhenti berusaha, dan melepaskan segalanya. Dan semua yang selama ini mereka panggul runtuh dan jatuh bersama mereka".

Ia menutup: "Kebanyakan orang tidak pernah menyadari seberapa besar beban yang dipikul seseorang sampai hari ketika mereka akhirnya membiarkan beban itu jatuh".

Fernandes, pemain paling menonjol di Manchester United

Fernandes merupakan pemain paling menonjol di Manchester United sepanjang sebagian besar enam tahunnya di klub tersebut, dengan mencetak 111 gol dalam 334 pertandingan, serta meraih penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini dari Asosiasi Pemain Profesional pada musim lalu ketika United finis di peringkat ketiga Liga Premier Inggris.

Namun, para pendukung memperjelas siapa yang membuat mereka marah setelah pertandingan melawan Bournemouth, dengan menyemangati Carrick di luar lapangan dan melontarkan cemoohan keras kepada para pemain.

Kini diyakini bahwa Carrick berada di ambang pemecatan, dan Eddie Howe termasuk salah satu kandidat untuk menggantikannya.