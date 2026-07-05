"Opta" memprediksi pemenang dalam pertandingan antara Inggris dan Meksiko

Tim nasional Inggris bersiap menghadapi tim nasional Meksiko, dini hari besok, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris berhasil melewati rintangan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, sedangkan Meksiko berhasil mengalahkan Ekuador.

Akun "Opta", perusahaan yang berspesialisasi dalam statistik olahraga, memprediksi pemenang dalam pertandingan besok.

Akun "Opta" di platform X menyebutkan, "Meksiko belum pernah mengalami kekalahan dalam 10 pertandingan terakhirnya di Piala Dunia di Stadion Azteca, dengan catatan 8 kemenangan dan 2 hasil imbang."

Lanjutnya, “Meksiko telah memainkan 89 pertandingan resmi di Stadion Azteca, dan hanya mengalami dua kekalahan, yaitu melawan Kosta Rika pada tahun 2001 dan melawan Honduras pada tahun 2013.”

Ia juga mencatat, “Namun perlu dicatat bahwa 15 dari 22 lawan terakhir yang dihadapi Meksiko dalam pertandingan resmi berada di peringkat 50 atau lebih rendah dalam peringkat FIFA.”

Menurut superkomputer milik perusahaan “Opta”, peluang sedikit lebih menguntungkan timnas Inggris dalam pertandingan ini, dengan persentase 40,6% berbanding 31,5% untuk Meksiko.