'Olympique Marseille mencoret Pierre-Emerick Aubameyang dari skuad setelah insiden aneh yang melibatkan alat pemadam api'

Pierre-Emerick Aubameyang tidak akan bermain pada Minggu malam melawan Le Havre, demikian dilaporkan L'Équipe. Penyerang berusia 36 tahun itu dikenai sanksi akibat insiden yang mencolok di kompleks latihan Olympique Marseille.

Tim peringkat ketujuh Prancis saat ini diwajibkan tinggal di La Commanderie, kompleks latihan klub, sepanjang pekan ini.

Di sana, Aubameyang dilaporkan telah bertingkah laku tidak pantas pada Kamis malam. Karena bosan, ia dilaporkan memimpin sekelompok yang terdiri dari sepuluh pemain, yang mengunjungi beberapa kamar untuk 'menciptakan suasana yang lebih baik'.

Namun, pemain asal Gabon ini melangkah terlalu jauh. Dia menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah Bob Tahri, seorang staf Marseille.

Hal ini tidak hanya mengenai Tahri dan tempat tidurnya, tetapi juga barang-barang pribadinya. Ia bereaksi dengan marah dan langsung melaporkannya kepada manajemen klub.

Aubameyang telah meminta maaf kepada dewan direksi dan Tahri pada hari Jumat, tetapi tetap diskors untuk pertandingan hari Minggu.

Marseille pun akan bertandang ke Marseille tanpa Aubameyang. Pemain senior ini biasanya masih menjadi pemain inti.