Olmo: Kekerasan terhadap Yamal itu wajar... dan Argentina lebih kuat daripada Prancis

Dani Olmo, bintang timnas Spanyol, menegaskan bahwa para pemain La Roja belum sepenuhnya menyadari betapa besarnya prestasi yang hampir mereka raih, sekaligus mengingatkan akan kekuatan lawan kurang dari 48 jam menjelang pertandingan final Piala Dunia melawan timnas Argentina.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol “AS”, Olmo menjawab pertanyaan mengenai seberapa besar mimpinya untuk mencapai final: “Sangat besar. Saya rasa hingga saat ini kami belum sepenuhnya menyadari apa yang akan kami alami.”

Mengenai perasaan tim tentang kemungkinan meraih gelar Piala Dunia setelah memenangkan Kejuaraan Eropa, ia berkata: “Ya, kami memang merasakan hal itu. Saya rasa tim sudah siap, tapi Piala Dunia selalu berbeda. Dan ketika sampai di sini, kita sedikit terisolasi dari segalanya, karena seperti yang saya katakan, kita belum sepenuhnya menyadari apa yang kita raih. Pada akhirnya ini adalah pertandingan sepak bola dan kita ingin memenangkannya, tapi apa yang terjadi di Spanyol, bagaimana orang-orang menjalani momen-momen ini, dan apa yang kita lakukan, akan kita hargai jauh lebih dalam seiring berjalannya waktu.”

Ia menambahkan mengenai reaksi para penggemar: “Ya, seperti yang saya katakan, kami belum sepenuhnya menyadarinya karena tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi kami tahu apa yang kami lakukan ini luar biasa, dan kami menyadari apa yang sedang dialami Spanyol. Kami juga merasakan dukungan semua orang di sana, termasuk mereka yang berhasil datang, serta keluarga kami.”

Mengenai perbedaan antara Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, ia berkata: “Ya, keduanya tidak bisa dibandingkan. Situasinya berbeda. Piala Dunia berada di level lain dalam segala hal, baik dari segi atmosfer maupun liputan media, dan Anda juga menghadapi tim-tim terbaik di dunia.”

Mengenai pertandingan melawan Argentina di final, ia berkata: “Bagus. Pada akhirnya, tim peringkat pertama dan kedua FIFA akan bertemu. Keduanya tanpa ragu adalah tim terbaik di turnamen ini sejauh ini, jadi ini akan menjadi pertandingan final yang hebat.”

Mengenai pertandingan “La Finalissima” yang belum pernah digelar sebelumnya antara kedua tim, ia berkata: “Ya, itu adalah pertandingan yang belum pernah dimainkan… tapi tidak apa-apa. Sepak bola memberi Anda kesempatan kedua atau mengembalikan Anda ke tempat di mana Anda seharusnya berada, dan kini kami memiliki kesempatan baru untuk bermain melawan mereka.”

Mengenai performanya dibandingkan dengan turnamen Eropa, ia berkata: “Saya tidak tahu, dan saya tidak sempat mengevaluasinya. Memang benar saya merasa dalam kondisi yang sangat baik. Saya sangat bersemangat untuk membantu tim di lapangan. Saya tidak bisa melakukannya di pertandingan pertama, tapi sejak melawan Arab Saudi, saya mulai merasa sangat nyaman, dan saya berharap bisa terus membantu tim meraih kemenangan.”

Mengenai kerja sama dengan Lamine Yamal, ia berkata: “Ya, sangat mudah bekerja sama dengan Lamine. Kami sudah bermain bersama selama bertahun-tahun di Barcelona dan tim nasional, jadi kami tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami, dan hal ini membuat segalanya menjadi sangat mudah.”

Mengenai kondisi Lamine Yamal, ia mengatakan: “Dia baik-baik saja, tidak ada masalah apa pun.”

Mengenai perban yang ia kenakan di paha, ia menjelaskan: “Itu hanya memar akibat pertandingan, dan saya tidak akan mengalami masalah apa pun untuk bermain.”

Mengenai tekel-tekel keras yang dialami Yamal, ia berkata: “Itu hal yang wajar, karena sangat sulit menghentikannya. Dia menyadari hal itu, tetapi tetap berusaha, dan memiliki ambisi, karakter, serta keberanian yang selalu ia tunjukkan, jadi tidak ada masalah sama sekali.”

Mengenai pembicaraan tentang obsesi Yamal dalam mencetak gol, ia berkata: “Dia sama seperti kita semua. Dia lebih memilih tim menang meskipun dia tidak mencetak gol. Dia melakukan apa yang harus dilakukannya demi kemenangan tim nasional.”

Mengenai cara menghadapi Lionel Messi, ia berkata: “Messi adalah pemain luar biasa, tidak peduli apakah usianya 39, 20, atau berapa pun. Dia sangat berpengaruh di turnamen ini, dan kami tahu apa yang bisa dia berikan serta apa yang dia wakili, jadi dia pasti akan menjadi salah satu pemain utama yang harus diwaspadai di timnas Argentina.”

Mengenai perbedaan menghadapi Argentina dibandingkan Prancis, ia mengatakan: “Saya rasa ini akan berbeda. Mungkin Argentina akan lebih agresif dan lebih kuat dalam duel-duel fisik. Kami akan siap untuk itu, karena hal ini bukanlah sesuatu yang asing bagi kami.”

Mengenai kemungkinan suporter Argentina lebih dominan di tribun, ia berkata: “Tidak, hal itu tidak membuat kami khawatir. Kami telah merasakan dukungan suporter dan negara secara langsung, baik di stadion, di jalanan, maupun dari Spanyol. Jadi, tidak masalah jika jumlah suporter Argentina lebih banyak, karena kami bermain untuk seluruh negara.”

Ia menambahkan: “Hal itu mungkin juga menjadi motivasi tambahan. Pada beberapa momen yang diwarnai tekel keras atau kontak fisik, kami harus fokus hanya pada apa yang menjadi urusan kami. Mereka akan memperjuangkan kepentingan mereka, tetapi kami tidak boleh kehilangan konsentrasi.”

Mengenai kesiapan Spanyol menghadapi pertandingan yang mungkin diwarnai provokasi, ia berkata: “Spanyol siap menghadapi segala kemungkinan, tetapi kami harus bermain dengan cara yang kami kuasai, yaitu menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Itulah gaya permainan kami, dan jika kami mulai bermain dengan gaya lawan atau terjerumus ke dalam provokasi, mereka mungkin lebih unggul dari kami dalam hal itu, jadi kami tidak boleh terbawa ke arah itu.”