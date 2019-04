Apakah Manchester United akan sukses memenangkan pertandingan dengan situasi #DoublePressure karena harus menang paling tidak 2-0 melawan Barcelona di leg kedua ini? Belum lagi rekor buruk mereka jika tandang ke Camp Nou. Apapun hasilnya nanti jangan lupa siapin #Feastdouble buat bikin kamu tetap #DoubleHappy ya.

