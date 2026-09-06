Kapten Arsenal, Martin Odegaard, mengingatkan rekan-rekan settimnya akan pentingnya bersiap untuk pertempuran fisik menjelang derbi London hari Minggu ini melawan Chelsea pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Kedua klub sama-sama meraih awal musim yang sempurna, dan catatan sempurna mereka akan dipertaruhkan di Stadion Emirates hari ini.

Arsenal melanjutkan dari titik terakhir musim lalu, mengandalkan kemampuan bertahannya untuk mencatatkan dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan atas Coventry City dan Aston Villa.

Sebaliknya, Chelsea tampak goyah di lini pertahanan, di mana gawang mereka sudah kebobolan lima gol, dan mereka banyak diselamatkan oleh lini serang yang mengesankan.

Odegaard berkata sebelum laga besar pertama musim ini: "Kami telah bersiap untuk menghadapi Chelsea sepanjang pekan, jadi sudah jelas kami mengamati mereka sedikit lebih banyak".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya rasa mereka menampilkan performa serangan yang luar biasa sejauh ini, dengan memainkan sepak bola menyerang yang bagus. Mereka memiliki beberapa pemain yang benar-benar istimewa, dan mereka melakukan lebih banyak transfer musim panas ini".

Ia melanjutkan: "Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah dalam situasi apa pun, jadi ini akan menjadi laga ujian besar bagi kami dan laga berat yang benar-benar kami nantikan".

Ia meneruskan: "Ini laga besar di awal musim. Mereka memulai dengan baik, dan kami memulai dengan baik, ini laga derbi, jadi tentu saja ini laga yang sangat besar".

Ia menuturkan: "Kami ingin meraih kemenangan untuk melanjutkan perjalanan, terus membangun, dan kami melihat ini sebagai peluang bagus bagi kami untuk kembali menunjukkan kualitas kami dan bertahan di puncak".

Ia menutup pernyataannya: "Jika kami menampilkan performa yang kami inginkan, maka tidak terlalu penting apa yang dilakukan tim lain, tapi tentu saja kami akan mengamati dan menganalisisnya".

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