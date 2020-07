Mantan Pemain Nottingham Forest Tewas Tenggelam Di Danau

Mantan pemain , Derrick Otim tewas tenggelam di Amerika Serikat (AS) pada usia 24 tahun.

Otim pernah berlatih dengan akademi Forest sebelum pindah ke AS untuk menimba ilmu di Universitas Xavier.

Petugas koresponden Pickens County, Kandy Kelley mengatakan kepada media di South Carolina bahwa Otim rencananya akan pergi bertamasya dengan teman-temannya namun harus meregang nyawa setelah tenggelam di danau Keowee.

Rest in peace, Derrick ❤️

#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim.



The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm