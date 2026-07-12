Norwegia marah besar atas gol aneh Jude Bellingham; FIFA langsung merespons

Norwegia merasa dirugikan setelah kekalahan di perempat final Piala Dunia melawan Inggris (1-2). Tim Skandinavia itu yakin bahwa gol penyama kedudukan yang dicetak Jude Bellingham seharusnya dianulir, namun FIFA tidak sependapat.

Norwegia sempat memimpin di babak pertama lewat gol Andreas Schjelderup, namun harus menelan pukulan telak di masa tambahan waktu sebelum jeda babak pertama akibat gol penyama kedudukan dari Bellingham.

Gol tersebut tercipta secara tiba-tiba. Tendangan keluar dari kiper Ørjan Nyland tampaknya mengenai kabel spidercam di atas lapangan, sehingga mengubah lintasan bola.

Inggris tiba-tiba menguasai bola di lini tengah, yang mengejutkan Norwegia. Inggris bereaksi dengan sangat cepat dan delapan detik kemudian, Bellingham mencetak gol penyama kedudukan.

Di antaranya Nyland, Erling Braut Haaland, dan pelatih kepala Ståle Solbakken langsung menunjuk ke atas, meyakini bahwa bola memang telah menyentuh kabel spidercam. Rekaman dari Fox Sports tampaknya mengonfirmasi keyakinan tersebut. FIFA serta wasit Clément Turpin dan timnya tidak setuju dengan klaim tersebut, yang memicu rasa frustrasi yang terlihat jelas di pihak Norwegia, terutama Solbakken.

FIFA segera merespons kejadian aneh tersebut. “Untuk gol Inggris pada menit ke-45+2 melawan Norwegia, sensor di dalam Connected Ball tidak menunjukkan lonjakan pada ‘detak jantung bola’ saat bola berada di udara, sehingga tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas tanah dan mengubah pergerakan bola,” kata FIFA.

“Jika ternyata bola memang menyentuh kabel, maka kita sedang menghadapi skandal wasit abad ini,” kata jurnalis Carl-Erik Torp dari stasiun televisi pemerintah NRK dengan keyakinan.

Asisten pelatih tim nasional Kent Bergersen sudah yakin akan dugaan ketidakadilan tersebut saat jeda pertandingan: “Tepat sebelum gol tercipta, bola menyentuh kabel kamera, sehingga arah bola berubah dan jaraknya menjadi lebih pendek dari yang seharusnya. Wasit seharusnya menyelidiki hal itu.”