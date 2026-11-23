Cara menonton Cong An Ha Noi vs Vissel Kobe menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 07.15

Cong An Ha Noi menjamu Vissel Kobe di Liga Champions Asia Elite, tetapi tempat pertandingan dan waktu sepak mula masih belum dikonfirmasi.

Tim asal Vietnam itu menempati peringkat ke-11 klasemen Wilayah Timur dan perlu mengubah rangkaian hasil stabil mereka menjadi poin. Tim asuhan Mano Polking tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, meski tiga di antaranya berakhir imbang.

Pada laga terakhir, mereka menang 2-1 atas Cong An Ho Chi Minh City di V-League pada 7 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 melawan Kyoto Sanga di kompetisi ini dan menang 3-2 di markas Shanghai Port.

Vissel Kobe datang sebagai pemuncak klasemen Wilayah Timur, tetapi performa mereka di kompetisi domestik menurun. Tim asuhan Michael Skibbe kalah 2-1 di markas Mito Hollyhock dalam laga J. League pada 20 November.

Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dan kalah 0-1 melawan Machida Zelvia di Piala Liga, serta bermain imbang 2-2 melawan Urawa Red Diamonds. Hasil terakhir mereka di kompetisi kontinental adalah kemenangan 3-2 atas Ratchaburi pada 3 November.

Perbedaannya jelas: tim yang berada di dekat dasar klasemen Wilayah Timur dan tengah menjalani periode stabil menghadapi pemuncak grup yang sedang berusaha menemukan kembali performanya. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi resmi mengenai siaran Cong An Ha Noi vs Vissel Kobe saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan siaran langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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