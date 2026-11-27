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Legenda Brasil Ronaldo memuji Harry Kane dan menyebut kemenangan Ballon d'Or sang penyerang belum lama ini "sangat pantas" setelah tahun bersejarah bersama klub dan tim nasional. Ronaldo, yang juga dua kali meraih penghargaan tersebut, menilai kemenangan Kane menandai kembalinya penyerang tengah tradisional ke panggung utama sepak bola dunia.

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Kane akhiri penantian panjang pemenang asal Inggris dan penyerang murni

Kane meraih penghargaan itu di London Palladium bulan lalu, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal setelah mencetak 73 gol. Kapten Inggris berusia 33 tahun itu tampil gemilang bersama Bayern Munich di Bundesliga dan Liga Champions, sekaligus membawa negaranya ke semifinal Piala Dunia.

Ronaldo, yang dua kali memenangi Ballon d'Or pada 1997 dan 2002, mengumumkan kemenangan Kane di atas panggung. Sang penyerang menjadi penyerang murni pertama yang meraih trofi itu sejak Karim Benzema pada 2022 dan penerima asal Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001. Kane pun menjadi pemenang kelima dari Inggris.

Ronaldo rayakan kembalinya penyerang tengah klasik

Berbicara dalam siniar Stick to Football, Ronaldo mengaku senang melihat sesama penyerang tengah kembali meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.

"Saya rasa itu menyenangkan dan sangat pantas untuknya," kata Ronaldo. "Saya ikut senang untuknya dan juga untuk diri saya sendiri karena nomor 9 kembali. Saya sangat senang. Sudah lama nomor 9 tidak memenangi sesuatu yang penting. Dia juga orang yang sangat baik. Jadi, ini sangat pantas. Saya sangat, sangat senang untuknya."

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Ketika ditanya legenda Liverpool Jamie Carragher mengenai pandangan terhadap penghargaan itu di Brasil dibandingkan dengan Inggris, Ronaldo menyoroti arti pentingnya di seluruh dunia, sembari mempertanyakan kriteria pemilihannya.

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"Bagi kami, itu sangat penting. Di mana pun, itu penting," tambahnya. "Mungkin di Inggris, karena terakhir kali kalian menang hanya lewat Michael Owen, sekarang penghargaan itu kembali penting dengan Harry Kane.

"Namun, saya rasa sangat penting bagi para pemain untuk berkumpul dan membicarakan musim lalu, apa yang mereka lakukan. Masih belum ada transparansi mengenai kriteria untuk menentukan para pemain terbaik di dunia. Kami tahu para kapten dan jurnalis memberikan suara, tetapi dia jelas penyerang terbaik."

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Penyerang masa kini mendapat perlindungan jauh lebih besar

Karier Ronaldo sendiri terganggu oleh dua cedera lutut serius, termasuk cedera yang terjadi hanya enam menit setelah ia kembali bermain dan membuatnya absen selama lebih dari setahun. Saat membandingkan generasi, ia menyebut penyerang masa kini menghadapi situasi yang "jauh lebih mudah" berkat perlindungan yang lebih besar.

"Saya berharap mendapat perlindungan seperti itu pada masa itu," katanya. "Kami sangat menderita saat itu. Di generasi kami, ada pemain-pemain yang bermain kasar di mana-mana. Di mana pun saya bermain, ada banyak pemain seperti itu dan kami tidak dilindungi. Sekarang, syukurlah, mereka sangat dilindungi dan itu adil. Saya hanya menyesal tidak mendapat perlindungan itu pada masa saya."

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Kane incar kembali bermain pada fase akhir musim setelah cedera pergelangan kaki

Namun, sejak mengangkat trofi tersebut, Kane mengalami robekan ligamen di pergelangan kaki kirinya . Kapten Inggris itu kini menargetkan kembali bermain pada "fase krusial musim ini."