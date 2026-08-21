"Nomor 1 bagiku": Kroos memilih kandidat tak terduga untuk Ballon d'Or

Bintang Real Madrid, Toni Kroos, mengungkapkan pilihannya untuk peraih Ballon d'Or 2026, dengan menempatkan penyerang Paris Saint-Germain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, di puncak daftar kandidatnya untuk merengkuh penghargaan bergengsi tersebut.

Kroos menjelaskan, melalui akun "Instagram"-nya, sebagaimana dikutip "Foot Mercato", bahwa pilihannya mungkin tidak begitu jelas bagi banyak orang, tetapi ia menilai bahwa Kvaratskhelia mengungguli semua pesaingnya, seraya menegaskan: "Dia adalah pemain nomor 1 bagi saya".

Kroos mengesampingkan bintang-bintang besar

Mantan gelandang Jerman itu menilai bahwa sejumlah pemain paling menonjol yang bersinar selama Piala Dunia, di antaranya Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe, dari sudut pandangnya tidak menampilkan musim yang cukup kuat bersama klub mereka untuk bersaing memperebutkan penghargaan tersebut.

Kroos mengatakan bahwa Kvaratskhelia adalah "pemain terbaik musim lalu", dan juga menggambarkannya sebagai "pemain terbaik saat ini di tim sepak bola terbaik di dunia", merujuk pada Paris Saint-Germain.

Statistik Kvaratskhelia mendukung pencalonannya

Winger asal Georgia itu menampilkan musim yang mengesankan bersama Paris Saint-Germain, setelah mencetak 19 gol dan menyumbangkan 11 assist dalam 48 pertandingan di seluruh ajang.

Pengaruh Kvaratskhelia lebih terlihat jelas di Liga Champions Eropa, di mana ia mencetak 10 gol dan menyumbangkan 7 lainnya dalam 16 pertandingan, serta memainkan peran penting selama babak gugur menghadapi Monaco, Chelsea, Liverpool, dan Bayern Munich.

Penampilan gemilang ini memberi Kvaratskhelia dukungan yang sangat berbobot dalam perebutan Ballon d'Or, setelah mendapat sokongan dari salah satu bintang Real Madrid paling menonjol di masa lalu, sebelum identitas peraih penghargaan ini diungkap pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London.

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