Noa Vahle mengungkapkan: Pemain timnas Belanda sangat sedih setelah berbincang dengan Ronald Koeman

Donyell Malen kemungkinan besar telah kehilangan posisinya sebagai pemain inti di tim nasional Belanda. Menurut reporter SBS6, Noa Vahle, penyerang tersebut tampak jelas kecewa setelah melakukan pembicaraan panjang dengan pelatih kepala Ronald Koeman selama sesi latihan Oranje di Kansas City.

Malen memulai Piala Dunia sebagai penyerang tengah dalam laga grup melawan Jepang, yang berakhir imbang 2-2. Pada pertandingan berikutnya melawan Swedia (kemenangan 5-1), ia ditempatkan sebagai sayap kanan, namun diganti pada babak pertama oleh Crysencio Summerville.

Pergantian pemain tersebut ternyata menguntungkan bagi Oranje, karena Summerville tampil sangat baik dan mengakhiri penampilannya sebagai pemain pengganti dengan sebuah gol yang indah. Sejak saat itu, spekulasi mengenai posisi starter bagi penyerang sayap West Ham United ini pun marak beredar.

Vahle menceritakan pada Senin malam di acara “Vandaag Inside Oranje” bahwa skuad kini telah kembali ke Kansas City. Selama sesi latihan terbuka, yang paling menarik perhatiannya adalah perilaku Malen setelah berbincang dengan Koeman. Jan Paul van Hecke juga dipanggil secara terpisah oleh pelatih kepala untuk berbincang.

“Ada sesi latihan terbuka, sehingga kami bisa mengamati lebih lama,” kata Vahle. “Yang sangat menarik perhatian saya: dia berbincang dengan pelatih timnas dan setelah itu dia duduk sendirian dengan wajah murung selama sekitar 20 hingga 25 menit di atas semacam kotak pendingin. Dia terus duduk di sana.”

Hal itu membuat sang jurnalis menduga bahwa Koeman mungkin telah menyampaikan pesan yang menyakitkan. “Sesekali dia berdiri sebentar, tapi raut wajahnya terlihat begitu murung sehingga saya hampir merasa bahwa Ronald memberitahunya bahwa dia telah kehilangan tempatnya di tim.”

René van der Gijp bisa memahami keputusan Koeman seperti itu. “Tentu saja, sebagai pelatih, kamu tidak bodoh,” kata mantan pemain sayap kanan itu. “Jika kamu diganti dan pemain yang masuk tampil sangat baik serta mencetak gol, maka kamu kehilangan tempatmu. Itu tidak bisa dihindari.”