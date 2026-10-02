Dalam laga tim nasional Norwegia melawan Wales (1:2), hari kerja bek kanan itu sudah harus berakhir setelah sekitar seperempat jam.

Ryerson duduk di lapangan tanpa kontak lawan yang terlihat dan kemudian mendapat perawatan. Penggantinya, Marcus Pedersen, sudah bersiap saat itu juga dan masuk menggantikannya pada menit ke-16. Mengenai jenis dan tingkat keparahan cedera tersebut, Norwegia maupun pemain 28 tahun itu sendiri pada awalnya tidak memberikan keterangan.

Namun, yang cukup sensasional adalah fakta bahwa Ryerson sudah harus meninggalkan lapangan lebih awal pada Minggu dalam duel melawan Portugal. Saat itu, tidak ada diagnosis yang diumumkan, sebelum ia kembali masuk starting XI saat menghadapi Wales dan tampaknya tidak lagi mengeluhkan rasa sakit.

Karena itu, belum jelas apakah cedera yang kembali terjadi ini merupakan cedera yang sama. Begitu juga apakah Ryerson harus melakukan perjalanan pulang lebih cepat ke Dortmund atau mungkin sudah kembali merumput pada Minggu dalam laga leg kedua melawan Portugal.

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Kekhawatiran di lini belakang BVB: Ini alasan Niko Kovac punya masalah

Niko Kovac setidaknya patut merasa khawatir dengan situasi ini. Pasalnya, pelatih BVB itu memang sudah dipusingkan masalah di lini belakang akibat cedera pergelangan kaki Schlotterbeck, yang dialami bek tengah tersebut beberapa hari lalu dalam latihan DFB. Namun, Borussia akan lebih sulit lagi mengompensasi absennya Ryerson.

Pasalnya, setelah kepindahan Yan Couto ke Como 1907 pada musim panas, pemain Norwegia itu menjadi satu-satunya bek kanan murni dalam skuad saat ini. Perekrutan pemain pelapis tidak terjadi - kemungkinan juga karena Hector Fort, yang disebut-sebut sebagai target utama, memutuskan pindah dari Barcelona ke Real Sociedad.

Pada musim ini, Ryerson belum melewatkan satu pun laga kompetitif untuk Die Schwarzgelben. Dalam tujuh penampilan di semua ajang, Ryerson menyumbang tiga assist. Sebagai alternatif, Daniel Svensson bisa digeser dari sisi kiri ke sisi kanan. Maximilian Beier juga bisa membantu. Namun, pemain yang aslinya berposisi ofensif itu belakangan ini juga lebih sering dimainkan sebagai pengganti Svensson, jika ia tidak dibutuhkan di lini serang.

Setelah jeda internasional, Kovac jelas tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan timnya menghadapi tugas berikutnya. Sudah pada Jumat, SV Werder Bremen menanti.



