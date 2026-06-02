Nike meluncurkan koleksi kolaborasi X2 bersama Palace, Virgil Abloh Archives, NOCTA, dan lainnya

Saat para penggemar sepak bola mengalihkan perhatian mereka ke Piala Dunia 2026 yang bersejarah, Nike tidak hanya berencana untuk mendominasi aksi di lapangan. Mereka juga secara aktif berusaha untuk menguasai budaya di baliknya.

Perkenalkan Koleksi Nike X2, sebuah proyek kapsul berskala besar yang melibatkan banyak negara, yang berada tepat di persimpangan antara mode kelas atas, pakaian jalanan yang berani, dan warisan sepak bola murni.

Nike telah bekerja sama dengan tujuh federasi, tujuh kolaborator kreatif kelas dunia, dan tujuh organisasi pemuda akar rumput untuk meluncurkan serangkaian jersey pra-pertandingan, pakaian, dan sepatu gaya hidup yang didesain ulang (termasuk edisi kolaborator khusus dari sepatu bot klasik Nike Cryoshot).

Nike x Palace

Palace Skateboards secara resmi menggarap koleksi bertema Three Lions untuk Inggris. Terinspirasi oleh Salib St. George tradisional, koleksi ini menghadirkan atasan yang pas di badan dan menyerap keringat, dengan branding bersama yang menonjol di bagian dada. Koleksi ini terasa sangat nostalgia namun modern—tepat untuk dikenakan ke pub atau zona penggemar. Kolaborasi ini bekerja sama dengan Football Beyond Borders, sebuah organisasi pemuda yang menggunakan sepak bola untuk menjaga anak-anak tetap terlibat dalam pendidikan.

Untuk Prancis, Jacquemus menghadirkan sentuhan runway mode tinggi. Simon Porte Jacquemus memadukan identitas Prancis dengan kemewahan abadi, menggunakan pola garis yang halus dan interpretasi yang elegan dari bendera tricolor Prancis klasik. Ini adalah kerajinan vintage yang dirancang untuk lapangan, namun dibangun untuk ibu kota mode dunia. Nike dan Jacquemus menggunakan platform ini untuk mendukung Sport dans la Ville, organisasi nirlaba terkemuka di Prancis yang melayani pemuda kurang beruntung melalui program olahraga.

Amerika Serikat menerima koleksi yang sangat dinanti dan penuh emosi dari Virgil Abloh Archive. Sebagai penghormatan indah bagi pendiri Off-White yang telah tiada dan kecintaannya seumur hidup pada sepak bola. Koleksi ini mengadopsi gaya vintage Americana untuk menafsirkan kembali estetika nostalgia Piala Dunia 1994 dengan cara yang playful. Peluncuran besar-besaran ini menempatkan dampak sosialnya langsung di balik Koalisi untuk Kesetaraan Olahraga, memastikan sumber daya yang lebih baik bagi olahraga pemuda di kawasan perkotaan.

Label NOCTA milik Drake memimpin koleksi untuk Kanada, dengan menekankan siluet warisan, simbol nasional, dan budaya sepak bola yang sedang berkembang di negara tersebut. Koleksi ini praktis, sangat apik, dan berakar kuat pada identitas era keemasan sepak bola Kanada. Bagian dari koleksi X2 ini menghormati Canadian Women & Sport, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi anak perempuan di seluruh negeri untuk terlibat dalam olahraga ini.

Pionir streetwear Patta telah memberikan sentuhan segar pada Oranje yang ikonik. Lambang Singa Negara KNVB yang terkenal dipadukan dengan hiasan khusus yang mewakili warisan budaya beragam para pemain tim nasional Belanda, sekaligus merayakan kekuatan multikultural sepak bola Belanda modern. Kemitraan ini mendukung Favela Street, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk memberdayakan generasi muda melalui sepak bola jalanan.

Membawa koleksi ini ke Asia Timur, kolaborasi Korea Selatan x PEACEMINUSONE menonjol sebagai mahakarya mutlak dalam subversi streetwear. Bekerja sama dengan superstar K-pop dan ikon mode global G-Dragon, koleksi 'Tigers of Asia' menjembatani kesenjangan antara pakaian olahraga berkinerja tinggi dan estetika pakaian kerja Korea modern. Koleksi kapsul yang sangat berpengaruh ini dengan bangga menghormati We Meet Up, sebuah organisasi komunitas yang didedikasikan untuk menciptakan ruang aman dan peluang berkumpul bagi generasi muda Korea berikutnya.

Meskipun Nigeria tidak akan berpartisipasi di Piala Dunia, dalam hal hype murni dan tanpa filter, tidak ada federasi yang mampu menciptakan kegemparan seperti Super Eagles, dan kolaborasi Nigeria x Slawn dijamin akan menjadi peluncuran paling liar musim panas ini. Nike telah menyerahkan kendali kepada seniman Nigeria berbasis di London, Olaolu Slawn, yang dikenal dengan estetika gaya grafiti yang kacau dan provokatif. Koleksi kapsul yang sangat dicari ini secara langsung mendukung dampak sosial Bravehearts Ladies Foundation, mendukung misi mereka untuk memberdayakan dan melindungi perempuan muda melalui olahraga.

Dalam koleksi X2, Nike mengambil sepatu bola klasik dari arsipnya untuk mengembangkan versi kolaborasi Cryoshot yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari Cryoshot Mercurial Vapour R9 x Belanda x Patta hingga Cryoshot Zoom M9 x AS x V.A.A., Nike melapisi stud pada setiap sepatu bola dengan sol luar yang jernih dan tajam, sehingga penggemar dapat mengenakan sepatu favorit mereka di jalanan.

Bagi penggemar yang ingin memiliki bagian dari sejarah sepak bola, jadwal rilisnya sudah ditentukan. Koleksi ini akan diluncurkan pertama kali melalui kolaborator dan federasi masing-masing pada 11 Juni, diikuti dengan peluncuran terbatas di Dover Street Market pada 13 Juni.

Peluncuran global yang lebih luas akan tersedia di aplikasiNike SNKRS dan lokasi ritel terpilih pada 16 Juni.



