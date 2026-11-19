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Bintang Brasil Neymar kembali menjadi sorotan media akibat ulahnya yang kontroversial, setelah timnya, Santos, menang 1-0 di kandang Coritiba pada Kamis dini hari dalam lanjutan pekan ke-35 Liga Brasil.

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Penyerang berusia 34 tahun itu kehilangan kendali emosi seusai peluit panjang, setelah menerima provokasi dan nyanyian ejekan dari sejumlah pendukung tuan rumah di tribune Stadion Couto Pereira. Mantan bintang Paris Saint-Germain dan Barcelona itu pun membalas dengan rentetan makian sambil meramalkan Coritiba akan terdegradasi ke divisi kedua.

Dilansir "Foot Mercato", Neymar dengan geram berteriak kepada para suporter: "Hentikan omong kosong ini! Kalian akan main di divisi kedua, dasar bodoh, kasihan sekali kalian! Kalian harus menghormati saya, dasar kumpulan pecundang." Cekcok itu terjadi tepat setelah Santos memastikan tiga poin berharga di laga tandang tersebut.

Dari sisi teknis, Neymar tampil aktif dan berpengaruh dalam laga yang menandai kembalinya ia ke susunan pemain inti setelah absen dua pertandingan karena skorsing. Pemain bernomor punggung 10 itu memimpin banyak serangan individu, berhasil mengecoh lawan-lawannya dengan operan di sela kaki, serta menciptakan tiga peluang emas.

Neymar menyia-nyiakan dua percobaan yang melebar tipis di sisi tiang, sementara tembakan ketiganya ditepis kiper Pedro Rangel. Ia juga terlibat dalam skema yang berujung pada gol kemenangan yang dicetak rekannya, Gabriel Barbosa, di tengah gesekan dan perselisihan panas dengan gelandang Coritiba, Tiago Santos.

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Neymar kembali tampil di laga resmi setelah menjalani skorsing yang dijatuhkan kepadanya akibat akumulasi kartu kuning serta kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Bahia pada 24 Oktober lalu . Comeback-nya pun dibarengi kemenangan penting bagi Santos, tetapi sekaligus membuka babak baru ketegangan dan bentrokan dengan suporter lawan.

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Sebagai catatan, Santos sebelumnya telah mengumumkan penunjukan ayah Neymar sebagai direktur eksekutif klub pada awal November ini . Ia akan menduduki jabatan yang sudah kosong selama satu setengah tahun itu setidaknya hingga akhir 2026. Di Brasil, ia dikenal dengan nama "Neymar Pai".

Neymar senior sudah lama menjadi agen putranya, yang kembali ke Santos, klub masa kecilnya, pada 2025 setelah berkarier di Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al Hilal.

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Kepulangan sang putra sarat emosi, tetapi penunjukan sang ayah mengubah cerita ini dari sekadar kembalinya seorang bintang menjadi proyek keluarga yang utuh di dalam klub. Sang ayah akan bertanggung jawab atas keputusan administratif, sementara sang putra memimpin tim di lapangan.

Santos saat ini menempati peringkat kedelapan klasemen Liga Brasil dengan koleksi 50 poin, posisi yang memberi mereka tiket ke fase grup Copa Sudamericana musim depan.

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Neymar telah memainkan 28 laga bersama Santos di semua kompetisi musim ini, dengan torehan 10 gol dan 8 assist.

Santos bersiap menjamu Gremio pada Selasa mendatang, lalu bertandang ke markas Vitoria pada 29 November, sebelum menjamu Botafogo pada 3 Desember.