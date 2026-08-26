Nico González langsung meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Newcastle United, demikian diumumkan kedua klub. Transfer gelandang asal Spanyol itu melibatkan nilai sebesar 55 juta euro, yang lewat bonus bisa meningkat hingga hampir 60 juta euro.

Manchester City merekrut González pada Februari 2024 dari FC Porto dengan nilai 60 juta euro. Dalam kurun delapan belas bulan, ia mencetak empat gol dalam 59 pertandingan dan memenangi EFL Cup serta FA Cup.

Setelah pergantian tahun, sang gelandang hanya dua kali menjadi starter di Premier League. Baru-baru ini, gelandang Spanyol itu masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Community Shield yang berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Arsenal. Minggu lalu, González duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat menghadapi Bournemouth (menang 2-1).

Meski sebelumnya González mengatakan tidak memiliki masalah dengan perannya sebagai pemain cadangan dan ingin bertahan di City, kini ia tetap hengkang ke Newcastle United. Di Manchester City, kontraknya masih tersisa dua musim lagi.

''Merupakan sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari Manchester City. Dari luar, sulit untuk memahami betapa luar biasanya klub ini. Manajemen, para pemain, para pelatih, staf, dan para suporter membuatnya begitu istimewa,'' ujar pemain Spanyol itu di situs web raksasa Inggris tersebut.

''Benar-benar sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim ini. Saya menikmati waktu saya di sini, tetapi saya ingin lebih sering bermain. Namun, saya sungguh bisa mengatakan bahwa saya pergi dengan tidak membawa apa pun selain cinta dan rasa terima kasih untuk City,'' tambah González dalam ucapan perpisahannya.

Sean Steur kini mendapat seorang pesaing tambahan di Newcastle. Mantan pemain Ajax itu biasanya bermain lebih ke depan, meski pada hari Minggu melawan Liverpool (2-2) ia lebih berperan sebagai gelandang bertahan. Newcastle United mencari tambahan kekuatan di lini tengah setelah kepergian Sandro Tonali dan Bruno Guimarães.