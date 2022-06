Newcastle United Rilis Jersey Ketiga Musim 2022/23, Ala Timnas Arab Saudi

Seragam ketiga Newcastle baru yang diproduksi oleh Castore dianggap mirip dengan warna timnas Arab Saudi oleh para penggemar.

Castore telah meluncurkan jersey ketiga Newcastle United untuk musim depan, yang menampilkan warna baru untuk klub.

Jersey itu sendiri berwarna dasar putih bersih, dengan lambang klub, kerah dan manset lengan semuanya dirinci dalam warna hijau zamrud.

Juga tak ketingalan ada kalimat '130 tahun' yang dicetak, sebagai penanda peringatan 130 tahun berdirinya klub.

Banyak penggemar mengatakan desainnya mirip dengan jersey tim nasional Arab Saudi, selain juga memiliki kesan warna bendera negara mereka.

Perbandingan itu sudah muncul sejak bocoran desainnya keluar pada Mei lalu. Ini adalah jersey ketiga pertama yang dirilis oleh Newcastle di bawah kepemilikan konsorsium baru mereka asal Arab Saudi, yang mengakuisisi klub dari pemilik sebelumnya, Mike Ashley.

