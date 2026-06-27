Neville: Bielsa bersikap keras terhadap Muslera saat melawan Spanyol

Pelatih tim nasional Uruguay asal Argentina, Marcelo Bielsa, mendapat kritikan dari Gary Neville, setelah ia memutuskan untuk mengganti kiper veteran Fernando Muslera pada jeda babak pertama dan kedua dalam laga melawan Spanyol di Piala Dunia.

Gary Neville menjadi salah satu analis di studio ITV untuk pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan tim nasional Spanyol dan Uruguay di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa.

Babak pertama berlangsung cukup sepi, dan para analis ITV tidak menemukan banyak hal untuk dibahas selama jeda, dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim yang secara total telah tiga kali menjuarai Piala Dunia.

Timnas Spanyol, juara edisi 2010, berhasil membuka skor melalui Alex Baena pada menit ke-42, namun para analis di studio menilai gol tersebut merupakan hasil dari kesalahan kiper Fernando Muslera.

Muslera, yang berusia 40 tahun, tidak tampil seperti biasanya pada babak pertama, terutama dalam mengantisipasi bola-bola lambung hasil umpan silang dan tendangan sudut Spanyol.

Moslera memainkan pertandingan internasional ke-137-nya bersama timnas Uruguay, yang mungkin menjadi penampilan terakhirnya dengan seragam timnas, setelah melakukan kesalahan yang berujung pada gol dalam pertandingan yang ia harap bisa segera dilupakan.

Tendangan Baena datang dari tepi kotak penalti; tendangan itu tidak terlalu keras, cepat, atau akurat, namun Muslera gagal menahannya.

Kiper veteran tersebut tampak ragu-ragu antara menangkap bola atau menghalau bola ke tendangan sudut untuk Spanyol, namun ia tidak melakukan salah satu dari kedua pilihan tersebut, dan hanya menyentuh bola dengan tangannya, sehingga bola meluncur ke sudut gawang dan masuk ke jaring.

Rekaman ITV setelah jeda menunjukkan para pemain kedua tim memasuki lapangan, sebelum Sergio Rochet muncul mengenakan seragam kiper, menyusul absennya Muslera setelah Bielsa memutuskan untuk menggantikannya pada jeda babak.

Gary Neville mengomentari keputusan Bielsa untuk mengganti kiper veteran tersebut, cukup dengan satu kata: “Kejam.”