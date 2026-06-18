Neves setelah kekalahan mengejutkan dari Kongo: Ronaldo tidak berbeda dengan pemain lain!

João Neves, gelandang Portugal, memicu kontroversi besar dengan pernyataannya mengenai kaptennya, Cristiano Ronaldo, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga putaran pertama Piala Dunia 2026.

"El Don" kini menjadi sasaran kritik tajam akibat penurunan performa teknis dan fisiknya dalam pertandingan tersebut, di mana João Neves mencetak satu-satunya gol Portugal.

Neves mengatakan dalam wawancara dengan "BeIN Sports" setelah pertandingan: "Kami sangat menyadari apa yang telah diberikan Cristiano Ronaldo kepada tim nasional Portugal selama bertahun-tahun, serta prestasi luar biasa yang diraihnya saat mengenakan seragam tim nasional."

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Ia menambahkan: “Saat ini, kami semua merasa bahwa dia adalah salah satu pemain dalam tim seperti pemain lainnya, dan berkontribusi bagi tim dengan cara yang sama seperti pemain lainnya.”

Dia melanjutkan: “Kami sangat bersatu di dalam tim nasional, dan saya yakin semangat kebersamaan inilah yang akan membuat perbedaan bagi kami dalam jangka panjang.”

Dan ia menyimpulkan: “Hasil imbang di pertandingan pertama tidak akan membuat kami patah semangat, dan kami masih memiliki keyakinan serta kemampuan untuk mencapai tujuan kami di turnamen ini.”