Neuer menyamai Messi dan Muller: Rekor bersejarah baru untuk kiper Bayern Munich

Manuel Neuer, penjaga gawang Bayern Munich, melanjutkan torehan namanya dalam catatan Liga Champions Eropa setelah meraih rekor baru melalui penampilannya menghadapi Arsenal pada Rabu malam hari ini.

Bayern Munich menjamu wakil Inggris tersebut di Stadion "Allianz Arena" dalam laga pekan ketiga fase liga, dan pelatih Vincent Kompany memilih – seperti biasa – memulai pertandingan dengan Manuel Neuer di bawah mistar gawang.

Menurut statistik jaringan "Opta", Neuer menambah koleksinya menjadi 163 pertandingan di Liga Champions, sehingga berbagi posisi ketiga dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen antarbenua tersebut bersama Lionel Messi dan Thomas Müller.

Trio tersebut berada di belakang pemain Portugal Cristiano Ronaldo, pemegang rekor dengan 183 pertandingan, dan pemain Spanyol Iker Casillas yang telah tampil dalam 177 pertandingan.

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Pencapaian itu tidak berhenti sampai di situ, sebab Neuer juga menjadi pemain Jerman dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, setara dengan Müller.