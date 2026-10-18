Keraguan menyelimuti kemungkinan tampilnya Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, saat menghadapi Arsenal pada Rabu mendatang di Allianz Arena dalam laga pekan ketiga Liga Champions, setelah muncul kekhawatiran baru soal kesiapannya.

Rencana awalnya adalah mengistirahatkannya saat melawan Leipzig kemarin untuk memastikan ia pulih tepat waktu sebelum laga Eropa tersebut.

Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, mengatakan setelah kemenangan atas Leipzig (6-1) pada Sabtu kemarin di Bundesliga: "Ada sedikit cairan di kakinya, dan itu tidak memungkinkannya untuk tampil hari ini. Kita akan lihat apakah kondisinya memungkinkan dia bermain pada hari Rabu."

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Menurut surat kabar "Bild" Jerman, keberadaan cairan di kaki bisa jadi merupakan reaksi iritasi, seperti yang terjadi akibat beban kerja berlebih, tanpa berarti adanya cedera tertentu.

Jika Neuer tidak dapat kembali berlatih bersama tim pada awal pekan, Jonas Urbig diperkirakan akan kembali mengawal gawang Bayern Munich saat menghadapi Arsenal.

Raksasa Bavaria itu berupaya kembali ke jalur kemenangan di ajang Eropa tersebut, setelah bermain imbang dengan tuan rumah Viking asal Norwegia (3-3) pada pekan kedua Liga Champions.



