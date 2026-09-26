Kasus keuangan Manchester City memasuki fase yang lebih genting, setelah sejumlah sumber mengungkap bahwa klub tersebut dinyatakan bersalah atas hampir seluruh tuduhan pelanggaran keuangan yang dialamatkan kepadanya, sementara Stefan Borson, mantan penasihat keuangan klub, memperingatkan bahwa hukumannya bisa mencapai "opsi nuklir" berupa degradasi dari Liga Primer Inggris.

Liga Primer Inggris menuduh Manchester City melakukan pelanggaran keuangan berskala besar selama periode di mana klub tersebut meraih kesuksesan yang berkelanjutan, sebelum sebuah komisi independen menyidangkan kasus itu, yang persidangannya berakhir pada tahun 2024.

Menurut sumber surat kabar "Daily Mail", klub-klub Liga Primer telah diberitahu bahwa komisi independen tersebut sudah mencapai keputusannya, menunggu pengumuman resmi, di tengah keyakinan bahwa hasilnya berpihak pada kepentingan kompetisi.

Berdasarkan informasi yang beredar, Manchester City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh 115 tuduhan, kecuali satu, yang berkaitan dengan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris.

Mantan Penasihat City: Segalanya Menjadi Mungkin

Borson, yang sebelumnya bekerja sebagai penasihat keuangan Manchester City antara tahun 2002 dan 2007, ditanya melalui jaringan "TalkSPORT" tentang apakah degradasi dari Liga Primer termasuk salah satu hukuman yang mungkin dijatuhkan setelah keputusan itu keluar.

Ia menjawab: "Segalanya mungkin, dan neraka akan terbuka sekarang, karena hal ini akan berlangsung berminggu-minggu, berminggu-minggu, dan berminggu-minggu."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip "Daily Mail": "Akan sangat sulit bagi City untuk mengatakan apa pun atau untuk mengendalikan dampak dari skenario ini, dan itu pun tanpa kita mengetahui sampai sekarang apa yang tercakup dalam keputusan tersebut."

Ia melanjutkan: "Hampir dapat dipastikan bahwa kita akan segera melihat keputusan komisi independen secara rinci, dan itu akan memberi orang-orang sejumlah besar amunisi untuk menyerang orang-orang tersebut dan klub itu."

Ia menjelaskan: "Setelah itu kita akan masuk ke proses penentuan hukuman, yang akan berlangsung di balik pintu tertutup."

Borson mengatakan bahwa bahaya situasi ini juga terletak pada fakta bahwa Manchester City terus membantah semua tuduhan sepanjang periode kasus ini, seraya menambahkan: "Manchester City telah menyangkal segalanya selama ini, dan menjalani sebuah proses yang mungkin menghabiskan biaya kedua belah pihak lebih dari 100 juta pound sterling, dan pada akhirnya terbukti melanggar segalanya."

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Mereka berada dalam kesulitan yang sangat, sangat serius."

Banding Diperkirakan Terjadi, tapi Peluang Berhasilnya Kecil

Dengan klub yang terus membantah melakukan pelanggaran apa pun sejak tuduhan dialamatkan kepadanya pada Februari 2023, secara luas diperkirakan bahwa Manchester City akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Namun Borson berpendapat bahwa peluang untuk membalikkan putusan melalui banding sangatlah kecil, dengan mengatakan: "Banding atas dasar fakta sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil."

Ia menambahkan: "Karena City kini dinyatakan bersalah atas hampir segalanya, maka keputusan itu sendiri akan sangat keras dalam hal perilaku klub, perilaku individu-individu, tindakan mereka, serta kredibilitas posisi mereka selama sidang dengar pendapat. Tidak akan ada tempat untuk bersembunyi ketika keputusan itu dipublikasikan."

Ia melanjutkan: "Dan ketika hasil-hasil ini kemudian harus disajikan kepada pihak banding yang tidak diuntungkan oleh mendengarkan ulang kasus ini secara keseluruhan, baik dari sisi kesaksian para saksi maupun peninjauan kembali seluruh dokumen, maka akan sangat sulit bagi City untuk membalikkan hasil-hasil faktual ini."

Akankah City Menggugat Netralitas Komisi?

Mantan penasihat keuangan itu berpendapat bahwa pernyataan terakhir Manchester City mengandung isyarat tentang cara yang mungkin akan ditempuh klub untuk menggugat keputusan tersebut.

Ia mengatakan: "Saya rasa City mengisyaratkan dalam paragraf terakhir pernyataannya bahwa proses dan komisi itu sendiri mungkin bias dengan satu atau lain cara, dan bahwa ia juga bisa menggugat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan keputusan itu."

Ia menambahkan: "Semua argumen ini, baik yang berkaitan dengan bias maupun dengan persoalan prosedural apa pun, sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Adapun membalikkan hasil-hasil yang berkaitan dengan fakta, menurut saya itu adalah hal yang sangat kecil kemungkinannya."

Borson mengakhiri analisisnya dengan mengatakan: "Pada akhirnya, saya rasa City kini harus menanggung hukumannya, dan itu akan berat."