Masa depan Emam Ashour bersama Al Ahly masih diselimuti ketidakpastian, di tengah kesulitan yang mewarnai negosiasi perpanjangan kontrak gelandang asal Mesir tersebut.

Menurut informasi eksklusif yang diperoleh situs «Africafoot», negosiasi antara Emam Ashour dan manajemen Al Ahly hingga kini belum mencapai kesepakatan, akibat ketidaksesuaian menyangkut nilai finansial, di mana tuntutan finansial sang pemain tidak sebanding dengan tawaran yang diajukan klub.

Al Ahly mengajukan tawaran kepada Emam Ashour yang mencakup gaji tahunan sekitar 25 juta pound Mesir, atau setara sekitar 500 ribu dolar Amerika, di samping hampir 10 juta pound Mesir, atau sekitar 200 ribu dolar, dalam bentuk fasilitas dan bonus.

Namun, tawaran ini tidak memperoleh persetujuan Emam Ashour, yang menilai bahwa nilai finansial yang diusulkan tidak sebanding dengan ekspektasinya, dan tidak mencerminkan nilai serta pentingnya dirinya di dalam tim, di tengah posisi yang telah ia tempati sejak kepindahannya ke Benteng Merah.

Sikap ini mulai memicu ketidakpuasan manajemen Al Ahly, yang berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan salah satu elemen paling menonjol di tim, tetapi pada saat yang sama tampak belum bersedia, untuk saat ini, memenuhi apa yang mereka anggap sebagai tuntutan finansial yang tinggi dari pihak pemain.

Negosiasi antara kedua pihak terus berlangsung dalam suasana yang diliputi ketegangan, sementara Emam Ashour tampaknya tidak terburu-buru untuk memutuskan sikapnya dan menyetujui secara final perpanjangan kontraknya dengan Al Ahly.

Agen Emam Ashour menjajaki pasar Arab Saudi

Menurut sumber yang sama, perwakilan Emam Ashour mulai menjajaki pasar Arab Saudi, di mana ia menawarkan profil sang pemain kepada Al Shabab dan Al Fayha, sebuah langkah yang mencerminkan kesiapan pemain dan timnya untuk mempelajari opsi-opsi yang tersedia baginya, seandainya negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Al Ahly gagal.

Meski demikian, sumber tersebut menjelaskan bahwa agen Emam Ashour tidak serta-merta memperkirakan akan datangnya tawaran dari Arab Saudi senilai 10 juta dolar sebagai pembayaran langsung, angka yang ditetapkan Al Ahly sebagai batas minimal untuk menyetujui kesepakatan potensial kepindahan pemain ke Al Ittihad.

Hal ini terjadi di tengah perkembangan yang dialami bursa transfer Arab Saudi selama periode terakhir, setelah banyak klub besar bergegas memperkuat skuad mereka lebih awal, sesuai kebutuhan teknis tertentu, sehingga hal ini dapat mengurangi peluang salah satu klub Arab Saudi membayar mahar besar untuk mendapatkan jasa gelandang asal Mesir tersebut.

Situs «Africafoot» menegaskan bahwa Emam Ashour untuk saat ini tidak berkeinginan menjalani pengalaman profesional di liga Qatar atau Uni Emirat Arab, karena sang pemain berfokus pada opsi-opsi yang menyediakan baginya proyek olahraga dan imbalan finansial yang sesuai dengan ambisinya.

Berdasarkan hal itu, Arab Saudi tampak menjadi opsi luar negeri paling menonjol bagi Emam Ashour seandainya negosiasinya dengan Al Ahly tersendat dan tidak tercapai kesepakatan menyangkut perpanjangan kontraknya.