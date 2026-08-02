Negara Teluk perbarui kepercayaannya pada kepemimpinan Infantino di FIFA

Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab kembali menegaskan kepercayaannya kepada kepemimpinan Gianni Infantino asal Swiss atas FIFA, seraya menyatakan dukungan penuhnya terhadap seluruh inisiatif yang melayani kepentingan federasi-federasi nasional.

Hal ini menyusul mundurnya FIFA dari usulannya untuk menjual sebagian hak komersial atas turnamen-turnamennya, khususnya Piala Dunia.

Usulan FIFA tersebut sebelumnya menuai penolakan luas di tingkat dunia, terutama dari UEFA, yang mengumumkan boikot terhadap Piala Dunia.

Federasi UEA, yang dipimpin oleh Sheikh Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, mengeluarkan pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui akunnya di situs X, yang di dalamnya menyambut baik keputusan Infantino untuk mundur dari usulan "FIFA Forward Enterprise".

Pernyataan Federasi UEA menyebutkan bahwa tidak dilanjutkannya proyek ini melayani kepentingan keluarga sepak bola internasional dan menjaga kesatuannya, seraya mengajak untuk mengkaji setiap usulan dengan bijak demi kepentingan olahraga ini, para penggemarnya, dan komunitas besarnya.

Sheikh Hamdan bin Mubarak menyatakan bahwa Federasi UEA mendukung inisiatif dan usulan yang bertujuan mewujudkan lebih banyak kemajuan serta menjaga keutuhan keluarga sepak bola internasional.

Di penghujung pernyataannya, Federasi UEA kembali menegaskan kepercayaannya kepada kepemimpinan Gianni Infantino atas FIFA.