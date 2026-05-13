Finland Venezuela 2026

Negara-negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia FIFA

Negara-negara terbesar di dunia yang belum pernah lolos ke Piala Dunia FIFA putra

Ada beberapa negara di mana lolos ke Piala Dunia FIFA dianggap hampir seperti formalitas belaka. Bagi para penggemar tim-tim seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan Prancis—di antara banyak negara lainnya—adalah hal yang tak terbantahkan bahwa negara mereka akan melaju dengan mudah melalui babak kualifikasi agar memiliki peluang mengangkat trofi saat turnamen utama digelar.

Namun, tidak semua negara setara dalam hal ini. Sementara negara-negara elit dunia sepak bola memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan, banyak tim di seluruh dunia yang tidak bisa bersaing di lapangan yang sama dan, bisa dimengerti, belum pernah berhasil mencapai ajang unggulan FIFA tersebut. Lalu ada juga negara-negara lain yang memiliki sejarah hebat, tetapi karena suatu keanehan, belum pernah berhasil lolos ke Piala Dunia. 

Menjelang Piala Dunia 2026, yang diprediksi menjadi turnamen terbesar dalam sejarah organisasi tersebut, GOAL menyoroti negara-negara yang belum pernah berhasil ikut serta dalam kompetisi tersebut.

Daftar negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia

Ada sejumlah negara yang telah lama berusaha lolos ke Piala Dunia pria, namun belum pernah berhasil. Venezuela telah terlibat dalam kampanye kualifikasi sejak 1966 namun tetap menjadi satu-satunya negara CONMEBOL yang belum pernah mencapai turnamen utama, sementara Finlandia telah menghasilkan banyak pemain sepak bola yang mumpuni selama bertahun-tahun namun belum pernah berhasil mencatatkan performa kualifikasi yang kuat.

Perluasan jumlah peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia seharusnya membantu sejumlah negara mencatatkan penampilan perdana mereka, namun untuk saat ini banyak tim papan atas yang masih menanti kesempatan debutnya. Albania telah melahirkan banyak pemain yang gigih dan berbakat selama bertahun-tahun, namun belum beruntung dalam kualifikasi, sementara Mali dan Burkina Faso sering kali bersaing ketat di kancah Afrika namun belum mampu melaju ke babak selanjutnya. Georgia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai babak 16 besar di Euro 2024 sebelum tersingkir oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara, dan kehadiran bintang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia serta kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili mungkin akan membantu mereka mencapai panggung terbesar sepak bola di masa depan.

Ada beberapa negara yang akan selalu kesulitan lolos ke Piala Dunia karena populasi mereka yang sangat kecil, namun Curacao, sebuah negara dengan populasi hanya 156.000 orang, baru-baru ini membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya saat mereka mengejutkan dunia sepak bola dengan lolos ke turnamen 2026. Montserrat adalah anggota FIFA dengan populasi terkecil di dunia, dengan jumlah penduduk antara 4.000 hingga 5.000 orang, sementara Kepulauan Cook menghadapi tantangan logistik besar karena populasi mereka yang berjumlah 17.000 tersebar di wilayah seluas 2,2 juta kilometer persegi di lautan. Meskipun San Marino dan Gibraltar memiliki populasi yang lebih besar, masing-masing sekitar 34.000 jiwa, mereka berkompetisi di kualifikasi UEFA di Eropa dan sering kali kesulitan untuk memenangkan satu pertandingan pun, apalagi meraih hasil yang membuat salah satu dari mereka menjadi pesaing serius.

NegaraFederasi Kualifikasi Sejak
AlbaniaUEFA1966
Samoa AmerikaOFC2002
AndorraUEFA2002
AnguillaCONCACAF2002
ArmeniaUEFA1998
ArubaCONCACAF1998
AzerbaijanUEFA1998
BahamasCONCACAF2002
BahrainAFC1978
BangladeshAFC1986
BarbadosCONCACAF1986
BelarusUEFA1998
BelizeCONCACAF1998
BeninCAF1974
BermudaCONCACAF1970
BhutanAFC2018
Burkina FasoCAF1978
BurundiCAF1994
KambojaAFC1998
Kepulauan CaymanCONCACAF1998
Republik Afrika TengahCAF2002
ChadCAF2002
KomoroCAF2010
Kepulauan CookOFC1998
SiprusUEFA1962
DjiboutiCAF2002
DominikaCONCACAF1998
Republik DominikaCONCACAF1978
Guinea KhatulistiwaCAF2002
EritreaCAF2002
EstoniaUEFA1934 / 1994
EswatiniCAF1994
EthiopiaCAF1962
Kepulauan FaroeUEFA1994
FijiOFC1982
FinlandiaUEFA1938
GabonCAF1990
GeorgiaUEFA1998
GibraltarUEFA2018
GrenadaCONCACAF1982
GuatemalaCONCACAF1958
GuineaCAF1974
GuyanaCONCACAF1978
IndiaAFC1954
KazakhstanUEFA1998
KenyaCAF1974
Kosovo*UEFA2018
KirgistanAFC1998
LatviaUEFA1938 / 1994
LebanonAFC1994
LesothoCAF1974
LiberiaCAF1966
LibyaCAF1970
LiechtensteinUEFA1994
LithuaniaUEFA1934 / 1994
LuksemburgUEFA1934
MadagaskarCAF1972
MalawiCAF1978
MalaysiaAFC1974
MaliCAF2002
MaltaUEFA1974
MauritiusCAF1974
MoldovaUEFA1998
MontenegroUEFA2010
MontserratCONCACAF2002
MozambikCAF1982
MyanmarAFC2010
NamibiaCAF1994
Kaledonia BaruOFC2006
NicaraguaCONCACAF1994
NigerCAF1978
Makedonia UtaraUEFA1996
OmanAFC1986
PakistanAFC1990
PalestinaAFC2002
Papua NuginiOFC1998
FilipinaAFC1998
Puerto RicoCONCACAF1974
RwandaCAF1998
Saint Kitts dan NevisCONCACAF1998
Saint LuciaCONCACAF1994
Saint Vincent dan GrenadinesCONCACAF1994
SamoaOFC1994
San MarinoUEFA1994
Sao Tome dan PrincipeCAF2002
SeychellesCAF2002
SingapuraAFC1978
Kepulauan SolomonOFC1994
Sudan SelatanCAF2018
SudanCAF1958
SurinameCONCACAF1962
TahitiOFC1994
TajikistanAFC1998
TanzaniaCAF1974
ThailandAFC1974
TongaOFC1998
TurkmenistanAFC1998
Kepulauan Turks dan CaicosCONCACAF2002
Kepulauan Virgin ASCONCACAF2002
UgandaCAF1978
VanuatuOFC1994
VenezuelaCONMEBOL1966
VietnamAFC1994
YamanAFC1986 / 1994

*Kosovo masih bisa lolos melalui babak play-off. 

Negara mana saja yang berpenduduk terbanyak namun belum pernah lolos ke Piala Dunia?

Sejumlah negara dengan populasi yang sangat besar belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia pria. Dengan populasi sekitar 1,46 miliar, India adalah negara dengan populasi terbesar. Negara Asia ini lolos ke Piala Dunia 1950 secara otomatis setelah negara-negara dari kawasan yang sama mundur, namun biaya perjalanan dan preferensi untuk mengikuti Olimpiade membuat mereka mundur. Pakistan juga memiliki populasi besar sebanyak 255 juta orang, namun, seperti India, sepak bola tetap menjadi olahraga sekunder dibandingkan kriket dan mereka belum pernah menempati peringkat lebih tinggi dari 141 di dunia.

Indonesia menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih saat mereka berusaha lolos ke Piala Dunia 2026, namun mereka tersingkir di babak keempat kualifikasi AFC. Negara ini pernah berkompetisi sebagai Hindia Belanda pada tahun 1938 sebagai koloni Belanda, namun negara modern Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia.

Bangladesh adalah negara lain dengan basis penggemar sepak bola yang besar, namun "Bengal Tigers" belum pernah lolos melewati babak kualifikasi. Di Afrika, Ethiopia dianggap sebagai pionir sepak bola di kawasan tersebut sebagai salah satu negara pertama yang berkompetisi di Piala Afrika perdana pada 1957, dan memenangkan turnamen tersebut pada 1962, namun pencapaian terdekat mereka adalah kekalahan 4-1 dalam pertandingan play-off melawan Nigeria untuk Piala Dunia 2014.

Filipina baru-baru ini mengalami peningkatan dukungan terhadap sepak bola, namun bola basket dan tinju tetap menjadi olahraga terpopuler di negara tersebut dan penampilan di Piala Dunia belum terwujud, sementara Vietnam memiliki populasi 101 juta jiwa namun pencapaian terbaik mereka hanyalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Asia pada tahun 2022.

Harapan banyak negara adalah agar format yang diperluas ini dapat mempermudah mereka lolos ke Piala Dunia di masa depan. Negara-negara seperti Finlandia dan Venezuela pasti akan berhasil lolos ke ajang bergengsi tersebut pada suatu saat nanti, namun bagi negara-negara lain, hal itu sayangnya hanyalah angan-angan belaka karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

