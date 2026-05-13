Negara-negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia FIFA

Ada beberapa negara di mana lolos ke Piala Dunia FIFA dianggap hampir seperti formalitas belaka. Bagi para penggemar tim-tim seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan Prancis—di antara banyak negara lainnya—adalah hal yang tak terbantahkan bahwa negara mereka akan melaju dengan mudah melalui babak kualifikasi agar memiliki peluang mengangkat trofi saat turnamen utama digelar.

Namun, tidak semua negara setara dalam hal ini. Sementara negara-negara elit dunia sepak bola memiliki semua sumber daya yang mereka butuhkan, banyak tim di seluruh dunia yang tidak bisa bersaing di lapangan yang sama dan, bisa dimengerti, belum pernah berhasil mencapai ajang unggulan FIFA tersebut. Lalu ada juga negara-negara lain yang memiliki sejarah hebat, tetapi karena suatu keanehan, belum pernah berhasil lolos ke Piala Dunia.

Menjelang Piala Dunia 2026, yang diprediksi menjadi turnamen terbesar dalam sejarah organisasi tersebut, GOAL menyoroti negara-negara yang belum pernah berhasil ikut serta dalam kompetisi tersebut.

Daftar negara yang belum pernah lolos ke Piala Dunia

Getty Images

Ada sejumlah negara yang telah lama berusaha lolos ke Piala Dunia pria, namun belum pernah berhasil. Venezuela telah terlibat dalam kampanye kualifikasi sejak 1966 namun tetap menjadi satu-satunya negara CONMEBOL yang belum pernah mencapai turnamen utama, sementara Finlandia telah menghasilkan banyak pemain sepak bola yang mumpuni selama bertahun-tahun namun belum pernah berhasil mencatatkan performa kualifikasi yang kuat.

Perluasan jumlah peserta menjadi 48 tim di Piala Dunia seharusnya membantu sejumlah negara mencatatkan penampilan perdana mereka, namun untuk saat ini banyak tim papan atas yang masih menanti kesempatan debutnya. Albania telah melahirkan banyak pemain yang gigih dan berbakat selama bertahun-tahun, namun belum beruntung dalam kualifikasi, sementara Mali dan Burkina Faso sering kali bersaing ketat di kancah Afrika namun belum mampu melaju ke babak selanjutnya. Georgia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai babak 16 besar di Euro 2024 sebelum tersingkir oleh Spanyol yang akhirnya menjadi juara, dan kehadiran bintang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia serta kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili mungkin akan membantu mereka mencapai panggung terbesar sepak bola di masa depan.

Ada beberapa negara yang akan selalu kesulitan lolos ke Piala Dunia karena populasi mereka yang sangat kecil, namun Curacao, sebuah negara dengan populasi hanya 156.000 orang, baru-baru ini membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya saat mereka mengejutkan dunia sepak bola dengan lolos ke turnamen 2026. Montserrat adalah anggota FIFA dengan populasi terkecil di dunia, dengan jumlah penduduk antara 4.000 hingga 5.000 orang, sementara Kepulauan Cook menghadapi tantangan logistik besar karena populasi mereka yang berjumlah 17.000 tersebar di wilayah seluas 2,2 juta kilometer persegi di lautan. Meskipun San Marino dan Gibraltar memiliki populasi yang lebih besar, masing-masing sekitar 34.000 jiwa, mereka berkompetisi di kualifikasi UEFA di Eropa dan sering kali kesulitan untuk memenangkan satu pertandingan pun, apalagi meraih hasil yang membuat salah satu dari mereka menjadi pesaing serius.

Negara Federasi Kualifikasi Sejak Albania UEFA 1966 Samoa Amerika OFC 2002 Andorra UEFA 2002 Anguilla CONCACAF 2002 Armenia UEFA 1998 Aruba CONCACAF 1998 Azerbaijan UEFA 1998 Bahamas CONCACAF 2002 Bahrain AFC 1978 Bangladesh AFC 1986 Barbados CONCACAF 1986 Belarus UEFA 1998 Belize CONCACAF 1998 Benin CAF 1974 Bermuda CONCACAF 1970 Bhutan AFC 2018 Burkina Faso CAF 1978 Burundi CAF 1994 Kamboja AFC 1998 Kepulauan Cayman CONCACAF 1998 Republik Afrika Tengah CAF 2002 Chad CAF 2002 Komoro CAF 2010 Kepulauan Cook OFC 1998 Siprus UEFA 1962 Djibouti CAF 2002 Dominika CONCACAF 1998 Republik Dominika CONCACAF 1978 Guinea Khatulistiwa CAF 2002 Eritrea CAF 2002 Estonia UEFA 1934 / 1994 Eswatini CAF 1994 Ethiopia CAF 1962 Kepulauan Faroe UEFA 1994 Fiji OFC 1982 Finlandia UEFA 1938 Gabon CAF 1990 Georgia UEFA 1998 Gibraltar UEFA 2018 Grenada CONCACAF 1982 Guatemala CONCACAF 1958 Guinea CAF 1974 Guyana CONCACAF 1978 India AFC 1954 Kazakhstan UEFA 1998 Kenya CAF 1974 Kosovo* UEFA 2018 Kirgistan AFC 1998 Latvia UEFA 1938 / 1994 Lebanon AFC 1994 Lesotho CAF 1974 Liberia CAF 1966 Libya CAF 1970 Liechtenstein UEFA 1994 Lithuania UEFA 1934 / 1994 Luksemburg UEFA 1934 Madagaskar CAF 1972 Malawi CAF 1978 Malaysia AFC 1974 Mali CAF 2002 Malta UEFA 1974 Mauritius CAF 1974 Moldova UEFA 1998 Montenegro UEFA 2010 Montserrat CONCACAF 2002 Mozambik CAF 1982 Myanmar AFC 2010 Namibia CAF 1994 Kaledonia Baru OFC 2006 Nicaragua CONCACAF 1994 Niger CAF 1978 Makedonia Utara UEFA 1996 Oman AFC 1986 Pakistan AFC 1990 Palestina AFC 2002 Papua Nugini OFC 1998 Filipina AFC 1998 Puerto Rico CONCACAF 1974 Rwanda CAF 1998 Saint Kitts dan Nevis CONCACAF 1998 Saint Lucia CONCACAF 1994 Saint Vincent dan Grenadines CONCACAF 1994 Samoa OFC 1994 San Marino UEFA 1994 Sao Tome dan Principe CAF 2002 Seychelles CAF 2002 Singapura AFC 1978 Kepulauan Solomon OFC 1994 Sudan Selatan CAF 2018 Sudan CAF 1958 Suriname CONCACAF 1962 Tahiti OFC 1994 Tajikistan AFC 1998 Tanzania CAF 1974 Thailand AFC 1974 Tonga OFC 1998 Turkmenistan AFC 1998 Kepulauan Turks dan Caicos CONCACAF 2002 Kepulauan Virgin AS CONCACAF 2002 Uganda CAF 1978 Vanuatu OFC 1994 Venezuela CONMEBOL 1966 Vietnam AFC 1994 Yaman AFC 1986 / 1994

*Kosovo masih bisa lolos melalui babak play-off.

Negara mana saja yang berpenduduk terbanyak namun belum pernah lolos ke Piala Dunia?

Getty Images

Sejumlah negara dengan populasi yang sangat besar belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia pria. Dengan populasi sekitar 1,46 miliar, India adalah negara dengan populasi terbesar. Negara Asia ini lolos ke Piala Dunia 1950 secara otomatis setelah negara-negara dari kawasan yang sama mundur, namun biaya perjalanan dan preferensi untuk mengikuti Olimpiade membuat mereka mundur. Pakistan juga memiliki populasi besar sebanyak 255 juta orang, namun, seperti India, sepak bola tetap menjadi olahraga sekunder dibandingkan kriket dan mereka belum pernah menempati peringkat lebih tinggi dari 141 di dunia.

Indonesia menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih saat mereka berusaha lolos ke Piala Dunia 2026, namun mereka tersingkir di babak keempat kualifikasi AFC. Negara ini pernah berkompetisi sebagai Hindia Belanda pada tahun 1938 sebagai koloni Belanda, namun negara modern Indonesia belum pernah tampil di Piala Dunia.

Bangladesh adalah negara lain dengan basis penggemar sepak bola yang besar, namun "Bengal Tigers" belum pernah lolos melewati babak kualifikasi. Di Afrika, Ethiopia dianggap sebagai pionir sepak bola di kawasan tersebut sebagai salah satu negara pertama yang berkompetisi di Piala Afrika perdana pada 1957, dan memenangkan turnamen tersebut pada 1962, namun pencapaian terdekat mereka adalah kekalahan 4-1 dalam pertandingan play-off melawan Nigeria untuk Piala Dunia 2014.

Filipina baru-baru ini mengalami peningkatan dukungan terhadap sepak bola, namun bola basket dan tinju tetap menjadi olahraga terpopuler di negara tersebut dan penampilan di Piala Dunia belum terwujud, sementara Vietnam memiliki populasi 101 juta jiwa namun pencapaian terbaik mereka hanyalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Asia pada tahun 2022.

Harapan banyak negara adalah agar format yang diperluas ini dapat mempermudah mereka lolos ke Piala Dunia di masa depan. Negara-negara seperti Finlandia dan Venezuela pasti akan berhasil lolos ke ajang bergengsi tersebut pada suatu saat nanti, namun bagi negara-negara lain, hal itu sayangnya hanyalah angan-angan belaka karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.