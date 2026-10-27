Nasri: Kane Tidak Layak Dapat Ballon d'Or karena Alasan Ini

Samir Nasri, mantan bintang Manchester City, menilai bahwa Harry Kane tidak layak menyabet penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik di dunia, dengan alasan bahwa penyerang Bayern Munich itu tidak mampu membuat perbedaan di laga-laga besar.

Kane meraih penghargaan Ballon d'Or pada Senin malam, dalam sebuah acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, sehingga ia menjadi pemain Inggris pertama yang meraih penghargaan tersebut dalam 25 tahun terakhir.

Bintang Bayern Munich dan timnas Inggris itu mengungguli Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, serta Lamine Yamal, pemain Barcelona, dalam pemungutan suara.

Kane mencetak 73 gol bersama klub dan timnas negaranya pada musim lalu, mengantar Bayern Munich meraih dua gelar domestik serta mencapai semifinal Liga Champions Eropa, selain berperan penting dalam membawa timnas Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia.

Momen pengukuhan Kane di atas panggung acara mendapat pujian luas, karena dinilai sebagai penghormatan yang pantas atas pencapaian luar biasa, tetapi Samir Nasri, mantan gelandang Manchester City dan timnas Prancis, memiliki pandangan yang sama sekali berbeda.

Nasri mengatakan, saat tampil di kanal "Canal Plus": "Harry Kane memenangkan Ballon d'Or. Baiklah, statistiklah yang membuat perbedaan. Dia pemain hebat dan memiliki banyak kemampuan, tetapi dia tidak pernah menjadi pemain yang membawa timnya hingga titik terjauh atau menggiringnya meraih kemenangan di laga-laga yang sangat besar. Selalu ada satu titik lemah kecil, tetapi dia pemain luar biasa."

Ketika Nasri ditanya apakah pengukuhan Kane tidak membangkitkan antusiasmenya, ia menjawab: "Tidak, itu jauh di bawah apa yang sebenarnya saya rasakan!"

Kane mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan bersama Bayern Munich pada musim lalu, jumlah gol terbanyak yang dicetak seorang pemain dalam satu musim dalam sejarah klub Jerman itu. Dengan memperhitungkan gol-golnya bersama timnas Inggris, total kontribusi golnya mencapai 73 gol dan 8 assist dalam 65 pertandingan.

Meski penampilan individunya mencolok, Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions Eropa di babak semifinal oleh Paris Saint-Germain, sementara timnas Inggris tersingkir di babak yang sama pada Piala Dunia, setelah kalah dari Argentina.

Thierry Henry, legenda sepak bola Prancis, termasuk salah satu pembawa acara, dan menyampaikan pesan yang anggun kepada Kane setelah ia mengungguli Mbappe dalam perebutan penghargaan.

Henry berkata: "Saya akan selalu mendukung sesama warga Prancis, tetapi saya harus mengatakan sesuatu tentang Harry Kane. Saya telah mengikutinya sejak awal, dan dia harus berjuang keras dan menderita untuk mencapai apa yang diraihnya sekarang. Dia pemenang yang pantas, dan saya mengucapkan selamat kepadanya."