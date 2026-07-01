Nagelsmann semakin dekat dengan kepergiannya... dan seorang pejabat senior mengambil alih urusan Klopp

Masa depan pelatih kepala Julian Nagelsmann bersama tim nasional Jerman kini dipenuhi ketidakpastian, di mana pemecatannya menjadi skenario yang sangat realistis. Keputusan akhir mengenai hal ini diperkirakan akan diambil dalam beberapa hari ke depan, bukan beberapa minggu, menurut laporan media.

Jaringan "Sky Sport - Jerman" melaporkan pada hari Rabu ini bahwa tekanan tidak hanya menimpa Nagelsmann, tetapi juga meluas ke direktur olahraga Rudi Völler dan sekretaris jenderal Federasi Sepak Bola Jerman, Andreas Rittig, di tengah meningkatnya kritik.

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Jaringan tersebut menambahkan bahwa para pejabat federasi telah kembali ke Jerman, dan diperkirakan akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.

Jaringan tersebut juga menyebutkan bahwa Jürgen Klopp dianggap sebagai kandidat terfavorit di kalangan pimpinan federasi untuk melatih tim nasional, sementara Hans-Joachim Watzke, presiden Borussia Dortmund dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Jerman—yang juga memiliki hubungan baik dengan Nagelsmann—memimpin upaya untuk merekrut mantan pelatih "Die Schwarz-Gelben" tersebut.

Hal ini terjadi setelah timnas Jerman tersingkir secara mengejutkan dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti, dalam salah satu kejutan terbesar turnamen tersebut.