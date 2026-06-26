Nagelsmann mengakui di hadapan Klopp: Jerman 'bunuh diri' saat melawan Ekuador dengan cara ala Jepang

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, menegaskan bahwa timnya telah "bunuh diri" secara sepak bola dengan melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang berujung pada kekalahan 2-1 dari Ekuador.

Pelatih asal Jerman itu mengatakan dalam wawancaranya bersama Johannes B. Körner, Jürgen Klopp, dan Mats Hummels melalui saluran “Magenta TV”: “Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Ketika kami unggul lebih dulu, kami harus tampil lebih meyakinkan dan mempertahankan keunggulan itu hingga akhir. Sayangnya, segera setelah gol tersebut, kami mulai melakukan ‘harakiri’ akibat kesalahan dalam penempatan posisi. Kemudian, segalanya menjadi rumit. Pada suatu titik, Ekuador menyadari bahwa mereka bisa menekan kami di area yang lebih tinggi di lapangan.”

“Harakiri” adalah salah satu ritual bunuh diri yang dilakukan di Jepang karena alasan kehormatan atau atas perintah pihak yang lebih tinggi, yang dilakukan dengan menusuk perut.

Nagelsmann dengan tegas membela kiper Manuel Neuer, yang kurang beruntung dalam gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Gonzalo Plata di MetLife Stadium, New Jersey. Pelatih tersebut mengatakan: “Pemain itu masuk dari belakang, menempatkan kakinya, dan sangat sulit bagi kiper untuk melakukan penyelamatan itu... Ini sangat mengecewakan bagi Mano karena dia belum pernah mengalami momen krusial seperti itu sebelumnya.”

Pelatih timnas Jerman itu juga menyatakan bahwa tidak ada yang bisa disalahkan atas ritme pertandingan yang lambat, sambil menambahkan: "Kami percaya pada semua pemain dan harus memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri. Jelas bahwa Ekuador mempertaruhkan segalanya. Terlihat jelas bahwa mereka menekan dengan keras. Kami kehilangan organisasi dan hampir tidak bisa bernapas. Di babak kedua, mereka pantas menang."

Nagelsmann menuduh para pemainnya terlalu terburu-buru dan kehilangan kesabaran saat mencari ruang kosong, sambil mengakui bahwa mereka “kehilangan kendali” ketika barisan depan maju ke depan.

Nagelsmann mengungkapkan penyesalannya dan mengakui kesalahannya dengan mengatakan: “Kami membiarkan Ekuador menekan di area yang lebih tinggi.”

Dalam konferensi pers, Nagelsmann menekankan perlunya menerima kekalahan dan segera melupakannya, dengan mengatakan: “Kita harus menerima kekalahan dan menutup bab ini secepat mungkin agar benar-benar bisa fokus pada pertandingan babak 32 besar melawan salah satu dari delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga.”