Nagelsmann: Apa yang dilakukan wasit asal Maroko itu benar-benar skandal!

Julian Nagelsmann, pelatih tim nasional Jerman, mengecam apa yang ia gambarkan sebagai “skandal yang sesungguhnya” setelah gol Jonathan Tah dianulir dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang berakhir dengan kekalahan tim nasional Jerman dari Paraguay (1-1, 4-4 melalui adu penalti).

Jonathan Tah mengira ia telah membawa Jerman melaju ke babak 16 besar melawan Paraguay, dalam pertandingan yang digelar di Stadion “Boston”, namun justru ia yang menjadi penyebab kekalahan timnya.

Saat timnya kesulitan menghadapi pertahanan lawan, bek Bayern Munich itu melompat tinggi untuk menyundul tendangan sudut dari Nathaniel Brown ke gawang (menit ke-102).

Tah merayakan dengan sangat antusias atas apa yang tampak seperti gol kemenangan, namun harapannya segera pupus ketika wasit asal Maroko, Jalal Jaid, menganulir gol tersebut.

Nagelsmann, dalam pernyataannya kepada stasiun TV ZDF, mengatakan: “Ini benar-benar skandal,” dan alasannya? Pelanggaran ringan yang dilakukan bek Jerman Waldemar Anton terhadap kiper Paraguay Orlando Gil beberapa detik sebelumnya; meskipun kiper tersebut segera bangkit, wasit menilai bahwa lawannya telah menghalanginya.

Keputusan ini sama sekali tidak meyakinkan pelatih tim nasional, Julian Nagelsmann, yang meluapkan kemarahannya setelah pertandingan, sambil berkata dengan marah: “Ini bukan sekadar skandal, melainkan skandal dalam segala hal… Tidak ada pelanggaran sama sekali.”